¿Cruceros en Comodoro?: Cuáles son las posibilidades y qué gestiones se están realizando

Comodoro Rivadavia quiere dar un paso firme en la consolidación de su perfil turístico. A las tradicionales actividades productivas y energéticas, la ciudad busca sumar la llegada de cruceros turísticos a su puerto, un objetivo que hasta ahora no se ha concretado de manera sostenida.

Digna Hernando, administradora del puerto de Comodoro, explicó que la infraestructura está preparada y que ya se trabaja de manera articulada con el Ente Comodoro Turismo y el Ministerio de Turismo de Chubut para promover la llegada de buques. “El puerto tiene todas las condiciones necesarias para la recepción de los cruceros. La verdad es que en Comodoro, que yo recuerde, en dos oportunidades se intentó y en las dos oportunidades se gestionó con los cruceros más grandes”, relató.

Lo despidieron del petróleo y ahora no tiene cómo mantener a su familia: sus vecinos organizan una rifa para ayudarlo

En ambas ocasiones, los buques de gran porte —con capacidad para 2.000 o 3.000 pasajeros— permanecieron en rada pero no pudieron atracar. “Los cruceros más grandes tienen la particularidad de que tienen mucha altura y eso en realidad ofrece una importante resistencia frente al viento. Y en las dos oportunidades que se intentó hacer ingresar un crucero fueron días de mucho viento y, por esas condiciones del viento sumadas a las características de las embarcaciones, estuvieron en rada pero no pudieron atracar”, explicó Hernando.

Adiós a un símbolo del amor: pusieron en venta un reconocido hotel transitorio de Comodoro Rivadavia

El cambio que permitiría la llegada de cruceros al puerto de Comodoro

A partir de esa experiencia, la estrategia cambió. Ahora las gestiones apuntan a cruceros de menor porte, con alrededor de 800 pasajeros. “Por varios motivos: el primero de ellos, porque generalmente en la temporada de cruceros es también la temporada que coincide con que Comodoro tiene rachas de viento fuertes. Y por otro motivo, porque al ser nosotros una localidad que está comenzando lo que tiene que ver con un desarrollo turístico más importante, el empezar con cruceros de 800 pasajeros nos da también la oportunidad de ir adaptando las prestaciones de la ciudad a esa llegada de gran cantidad de personas que están poco tiempo, pero que es necesario atender adecuadamente”, afirmó.

Alquileres en Comodoro Rivadavia y Rada Tilly: ¿cuáles son los precios y las zonas más buscadas?

La administradora destacó además que en los últimos años se ha producido un crecimiento en la oferta turística local. “En el momento en que se intentó traer los cruceros, no existía esta cantidad de prestadores que existen actualmente. En el tiempo se han ido generando algunas empresas que han ido desarrollando algunos atractivos en particular, cosa que no existía hace unos años. Así que ese es un tema que ya ha ido avanzando de una manera interesante”, señaló.

En este marco, las gestiones se hacen en varios frentes. “Nosotros trabajamos en conjunto el tema de turismo con el Ente de Turismo de la ciudad. Con ellos hemos ido sorteando todos los obstáculos y generando las condiciones para que, por ejemplo, las embarcaciones que prevén hacer avistaje en nuestra región de la ballena, pero también otro tipo de paseos náuticos y deportivos, se puedan concretar. De hecho, recientemente se hizo la primera salida con prestadores mayoristas que vinieron en visita de familiarización. Este es un tema que también estamos trabajando en conjunto, y eso se hace básicamente con las empresas que manejan todo lo que tiene que ver con los cruceros”, detalló Hernando.

"Gorda" encontró su hogar: el emotivo gesto de una vecina que inspira a adoptar más perros en Comodoro

El desafío no es inmediato: la planificación de itinerarios de cruceros requiere anticipación. “En general, la organización de los cruceros lleva tres años de anticipo. Entre que se hacen las presentaciones a las empresas, estas comercializan los cruceros y empiezan a llegar. De todas maneras existe una posibilidad que es que podamos atraer esos cruceros que tienen como destino Malvinas o la Antártida y en algunas oportunidades las condiciones climáticas no les permiten ingresar a esos destinos. Eso nos permitiría que ese barco se redireccione hacia nuestro puerto”, explicó. Con ahorros de hasta el 50% en frutas y verduras, el Mercado Comunitario atrae cada vez más clientes

El dragado, clave para el desembarco de cruceros

Además de las gestiones comerciales, el puerto de Comodoro realizó mejoras técnicas. “Nuestro puerto tiene un dragado reciente, que también es un tema importante, que genera condiciones mucho más favorables para que puedan ingresar al puerto, y este dragado tiene prevista la duración de una cantidad importante de años”. Desde varios aspectos se han ido generando condiciones”, aseguró la administradora.

La potencial llegada de cruceros abre nuevas perspectivas para la ciudad. “Lo que pretendemos es que se genere ese interés por el lugar y esa satisfacción por la visita. Eso hace que otros también se interesen en venir, tanto en cruceros como a partir de esa primera experiencia, porque muchas veces sucede que los pasajeros regresan por otros medios para conocer más en profundidad la zona”, indicó Hernando.

La vida de “El Chino” Corvalán: de marinero a una década viviendo en la calle

En cuanto a los atractivos locales, la funcionaria resaltó la diversidad natural y cultural que la ciudad y su entorno pueden ofrecer. “Tenemos una diversidad de fauna muy interesante, una geografía particular y también una cuestión cultural que mostrar. Ahora estamos viendo, y la tecnología colabora a partir de los videos que muchos difunden en redes, que no solamente tenemos la ballena franca, sino que se la ve con mucha más frecuencia y durante mucho más tiempo permaneciendo en nuestro golfo. Además están las toninas, los lobos marinos y la cantidad de aves que tiene nuestra zona, que uno puede ver con mucha nitidez desde el puerto mismo”, destacó.

Finalmente, Hernando puso en valor la articulación institucional que se está llevando adelante. “Nosotros hacemos las presentaciones y damos continuidad a la gestión, pero los tiempos los establecen las empresas de cruceros. Lo hacemos en conjunto con el Ministerio de Turismo de la provincia de Chubut, que está comprometido. Se trata de utilizar todos aquellos recursos que permitan que el turismo sea esa industria sin chimeneas que genere nuevos empleos y actividades nuevas en Comodoro”, concluyó.

Atropellaron a su perro, salió a defenderlo y recibió una paliza: terminó con fractura de cráneo

Con un puerto operativo, un dragado que garantiza accesibilidad y una creciente oferta turística, Comodoro busca dejar atrás la falta de antecedentes y convertirse en una alternativa real para las rutas de cruceros en el Atlántico Sur.