¿Continúa el viento? Qué dice el pronóstico para este viernes en Comodoro y Rada Tilly

Para este viernes 26 de septiembre en Comodoro Rivadavia y Rada Tilly, el pronóstico del tiempo anunció una jornada ventosa, con más de 20° e incluso con chances de lluvias aisladas.

A partir de la madrugada, de acuerdo a lo publicado por el Servicio Meteorológico Nacional, la mínima será de 15° con ráfagas muy fuertes que correrán a casi 80 kilómetros por hora con cielo nublado. Al llegar a la mañana, la temperatura aumentará a 16° con viento leve a una intensidad entre 42 y 50 km/h.

Durante la tarde, la máxima alcanzará los 22° con probabilidad de lluvias aisladas y, también, con un nuevo aumento en la velocidad del viento que oscilará entre los 60 y 69 km/h. Ya por la noche, está previsto que descienda a 15°, ya sin precipitaciones y con ráfagas soplando entre 51 y 59 km/h.

Para el sábado, el SMN señaló que continuarán las ráfagas fuertes que irán de menor a mayor con cielo parcialmente nublado y una temperatura que superará los 20°.

Cómo estará el tiempo para este viernes en la región chubutense

En Trelew, el pronóstico publicó que habrá vientos de mayor a menor con algunas chances de lluvias a partir de la mañana que podrían continuar durante la tarde con 20°.

Por el lado de Puerto Madryn, el SMN señaló que también podría llegar a tener precipitaciones pasado el amanecer y que se intensificarían horas después del mediodía con 18° de temperatura.

Por último y en la localidad de Esquel, están descartadas todas las posibilidades de haber lluvias, pero sí están anunciadas ráfagas de variada velocidad a lo largo de toda la jornada con 15° de máxima y cielo de parcial a mayormente nublado.