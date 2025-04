La cantante y actriz Lali Espósito se emocinó hasta las lágrimas durante el cierre de una entrevista con Mario Pergolini, quien le compartió una reflexión sobre su carrera y destacó el apoyo que recibió tras los ataques que recibió por parte del presidente Javier Milei.

“Me gustaría que te quedes con esto del final, porque vos en un momento vas a decir, que está súper lindo, ‘yo quiero que me vean íntegra y me siento íntegra’. Pero no muchas estrellas, sobre todo las mujeres y jóvenes, que tendemos a subestimarlas, logran lo que... A mí me llamó mucho la atención cómo te defendieron”, le dijo el conductor en referencia a la polémica desatada luego de que Milei la apodara “Lali Depósito”.

“Porque demostraste eso, que sos íntegra y que entendieron cómo fue tu camino. No mucha gente lo ha logrado. A Mirtha Legrand le costó, incluso, de grande. Recién ahora alguien le está tirando buena onda a Mirtha", señaló Pergolini durante una entrevista mano a mano realizada en Vorterix.

El ex conductor de Caiga Quien Caiga, agregó: “Eso no se logra así nomás más siendo artista, Lali. Eso se logra con muchas cosas, incluso con discos malos, a lo mejor con series malas o con cosas muy buenas. Poder mostrar que uno es íntegro y que se merece la defensa sin pedirla”.

Por último, volvió a manifestar su admiración por la cantante: "La verdad, Lali, yo te felicito que hayas logrado todo eso. Porque todo lo que hiciste artísticamente, en parte, construyó eso”.

Lali lo escuchó muy atenta y terminó muy emocionada, al punto que le cayeron algunas lágrimas. Ante de despedirse, le hizo un reclamo en tono cariñoso a Pergolini. “¿Cómo vas a terminar la nota así?”, bromeó antes de pedir que pusieran su tema “Fanático” para levantar el clima.

“Represento todo lo que detestan”

Hace poco más de un mes, entrevistada por su novio, Pedro Rosemblat, en el canal de streaming Gelatina, Lali señaló que Milei solo se ha expresado de manera negativa sobre mujeres del ámbito artístico, mientras que no ha cuestionado a varones que han opinado en su contra.

"Represento todo lo que en algún punto detestan", afirmó Lali, y agregó: "Soy mujer, soy exitosa, y ese éxito lo tienen que bastardear con alguna mentira. No puede ser que, siendo mina, sea mi propia jefa, me vaya bien y no cague a nadie".

En ese sentido, destacó que Milei tuvo expresiones despectivas hacia ella y hacia María Becerra, pero nunca mencionó a artistas varones que también han cuestionado su gestión. "Evidentemente, parte de lo que le molesta es que soy una mina que se expresa", afirmó la cantante.

Con información de Noticias Argentinas, redactada y editada por un periodista de ADNSUR.