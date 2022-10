Un insólito episodio ocurrió en Paso de Los Libres, Corrientes cuando una rata ingresó a una heladería y se paseó por las sillas y mesas del establecimiento. Para aclarar la situación, el dueño del local lanzó un insólito comunicado donde culpó a un nene.

La escena tuvo lugar en Paso de Los Libres. La rata paseó por todas las sillas y las mesas del negocio hasta que se hizo amiga del gatito que ya estaba adentro del establecimiento.

El video dura unos 30 segundos, los suficientes para que los usuarios de las redes sociales comentaran al respecto. Para algunos la escena fue “divertida” por la relación entre el gato y el ratón, como si fueran “Tom y Jerry”.

Sin embargo, para otros tantos el acontecimiento generó rechazo ya que se trata de una heladería muy conocida en la provincia correntina y ver a una rata en el local no suele tener buena reputación por parte de los clientes.

Le puso cuca: La vecina de un polémico participante de Gran Hermano lo trató de "rata"

Ante la viralización del video, los dueños del lugar involucrado salieron a dar su versión. “Desde la gerencia de helados Garavano salimos a defender nuestro nombre al servicio público. Con respecto al hámster que se le extravió a un niño, quien es cliente nuestro, el felino no le hizo daño. Muchas gracias”, indicaron

“Entiendo que por ese lado venga la confusión, pero me veo en la obligación de aclararlo ya que nos estamos viendo altamente perjudicados por un hecho con el cual no tenemos responsabilidad ni relación alguna”, concluyeron.

Nueva jornada de castración de perros y gatos en Comodoro: ¿Cuándo y dónde será?

Algunos bromearon con la relación entre la rata y el gato: “Lo que me da gracia es que hasta parecen amigos, porque el gato no se lo come. Es tipo Tom y Jerry”. Otros, apuntaron duramente contra el comunicado: “Creo que era más decente decir que es su mascota, que tiene todas las vacunas y no transmite nada, por eso el gato no lo atacó y no la mentira del hámster”.