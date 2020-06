COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - Hasta la semana pasada –cuando se dispararon vertiginosamente los casos de Covid positivo en nuestra ciudad- el panorama de Productoras de espectáculos y compañías de teatro era más optimista. Con comercios abiertos, gimnasios habilitados, restaurantes y pubs en funcionamiento y las ferias populares con sus stands abiertos, todo hacía pensar que los espectáculos culturales podrían sumarse en breve a las actividades flexibilizadas.

“Hasta la semana pasada los más optimistas decían que agosto o septiembre podía ser una fecha tentativa. La mayoría de los productores arriesgaban septiembre u octubre y los pesimistas sobre fin de año. Pero ya se había terminado ese discurso de que este año no iba a haber más espectáculos y se empezaba a trabajar con muchísima expectativa”, contó Gustavo Calderón, propietario de CDM Producciones Patagónicas; empresa local dedicada a la producción integral de eventos y espectáculos en la patagonia argentina.

Consultado por el impacto económico que está dejando esta paralización total dijo que “estamos haciendo lo que podemos, negociando, charlando con la parte impositiva que es la más difícil. Con los empleados fijamos que era la prioridad tratar de que no se corte la cadena de salario sobre todo a la gente que trabaja con nosotros. La forma en que esto se va a resolver de acá en adelante es todo una incertidumbre”.

Bajar el telón

La situación de las Compañías de Teatro es similar. También están paralizadas desde el 20 de marzo buscando reinventarse o por lo menos sostenerse para no tener que bajar el telón. Así lo cuenta Ana Karina Avila directora de Compañía de teatro “Amaikak”. “El teatro fue una de las actividades que primero se cerró y supuestamente va a ser la última en abrirse como los eventos. Hay gente que vive de esto, no todos, la mayoría tenemos trabajos extras, pero la actividad o el sostenimiento de un espacio también se daba por la generación de eventos”. Avila cuenta que una semana antes del decreto de aislamiento decidieron alquilar un local en el centro pero no alcanzaron a abrir. En este momento tienen una deuda de tres meses de alquiler “sin haber empezado, profesores que no han cobrado y alumnos que tampoco les gusta hacer on line teatro”.

Amakaik es una compañía de teatro que tiene 10 años en Comodoro Rivadavia con más de 40 producciones realizadas. Está formada por profesores de teatro y brinda clases a niños, adolescentes y adultos. Genera espectáculos de contenido histórico, comercial, para instituciones y promoción de valores.

“Nuestro deseo es que no volvamos fases, nosotros decimos que nos trompea de frente la realidad, nos noquea, otro cachetazo porque son dos meses más entonces, así que estamos haciendo un bono contribución, también pensamos en vender una obra anticipada para poder tener hoy ese acceso económico que no tenemos de ninguna manera”, dijo mencionando algunas de las estrategias.

Alternativas en estudio

CDM Producciones no descarta la posibilidad de montar un show vía streaming en el corto plazo tomando todas las precauciones del caso desde alguna de las salas. “Poder volver a ver un escenario aunque sea desde la casa, poder volver a ver un telón que abre, las luces puestas en un escenario, hacer toda una puesta sumando a toda la gente que está involucrada en este rubro me parece a mí importantísimo”, opinó.

En el caso de “Amakaik” “nosotros ahora vamos a generar comidas para vender, que no es nuestro rubro pero surgió de una charla con “Hugo Delicias”, un servicio de catering. Harían la comida y los actores la venderíamos con alguna personificación. La propuesta sería fusionar la gastronomía con el teatro; entretenimiento, promoción de la actividad y ver si la gente compra un menú y nosotros generar fondos para sostener el espacio que es lo que más nos preocupa, el alquiler y el personal”.