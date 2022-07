Carlos Ullua es docente de Educación Vial y lleva décadas enseñando a los niños y adolescentes las normas de tránsito y cómo enfrentar distintas situaciones y escenarios. También está encargado de los exámenes de conducir en la villa balnearia Rada Tilly. Aprovechando su amplia experiencia, ADNSUR lo consultó y dio algunos tips para reducir el riesgo de sufrir un accidente cuando las calles y caminos están cubiertos de nieve, hielo y escarcha.

Mencionó que, aunque los conductores se dan cuenta claramente que el auto no va a reaccionar de la misma forma que con la calzada seca, muchas veces reaccionan "automáticamente", y las frenadas, rebajes o maniobras bruscas terminan teniendo un resultado completamente opuesto al deseado, e impredecible.

CONSEJOS ANTE UNA NEVADA O CALZADA CON HIELO

👉Lo más importante es no salir de su casa si no es por algo urgente

👉Ser consciente que el solo hecho de tener una camioneta 4x4 no habilita para manejarse con seguridad

👉Conducir mucho más despacio de lo habitual

👉Evitar las frenadas bruscas

👉Realizar maniobras suaves

👉Manejar con cambios largos, de esta manera ayuda a que no patinen

👉Importante mantener más distancia de lo habitual, entre 8 y 10 segundos (y ayuda a evitar frenar con tanta frecuencia)

👉Lo único seguro es cubrir las gomas con clavos o cadenas

👉Para los micros y camiones es obligación cuándo hay nieve o hielo circular con cadenas o clavos

👉En caso que no tengas cadenas o clavos para tu ruedas lo que se puede hacer es cada 15 o 20 km ir parando y limpiar las huellas de las ruedas antes de continuar

👉Lo más económico son las cadenas líquidas, un aerosol que cada 20 km hay que ir poniendo en los neumáticos

👉Cuando estás en la ruta y tenés carteles de máxima velocidad en épocas de invierno se debe calcular la mitad de lo que indica el cartel

👉Siempre hay que estar preparados cuando se salen la ruta llevando frazadas, tanque lleno de combustible. Además, llevar un termo de mate y un termo de café, ambos son útiles en caso de que uno quede detenido al costado del camino, para calentar el cuerpo. No tomar mate mientras se maneja ya que se deben tener las dos manos sobre el volante

¿Cómo sacar la nieve del parabrisa?

👉Nunca con agua caliente (se puede partir el vidrio)

👉Se puede utilizar una espátula de plástico y raspar levemente el parabrisa, luego poner el desempañador

👉No tirar agua del sapito ya que va a volver a congelarse el parabrisas

👉Para limpiar se puede utilizar alcohol