Se prevé que el paro general convocado por la CGT y las dos CTA para este jueves 9 de mayo, tenga un gran impacto en todo el país, con la paralización de diversas actividades. No habrá vuelos ni servicios de colectivos urbanos ni de larga distancia durante 24 horas.

La Asociación Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) junto a otros gremios aeronáuticos, fueron los primeros en confirmar su adhesión a la convocatoria al paro nacional. Por lo tanto, los pilotos afiliados al gremio no volarán durante la jornada y los vuelos ya fueron reprogramados.

En Comodoro Rivadavia, María Lujan Arze, agente de viajes, confirmó que cerca de 10 vuelos que estaban previstos para ese día tuvieron que ser reprogramados.

“Aerolíneas informó la novedad y desde ese momento hay que reprogramar todo sin costo”, aclaró y para eso, hay que comunicarse directamente con la empresa. En caso de vuelos contratados a través de una agencia de viajes, deben comunicarse directamente con ellos.

🔸 VUELOS EN TRELEW: En diálogo con ADNSUR, Fabio Orellano, director del Aeropuerto de Trelew, confirmó a ADNSUR que “Todavía, la empresa ‘Aerolíneas Argentinas’ que es la única que va a operar mañana en la ciudad; no informó –oficialmente- la suspensión de los vuelos.

De todos modos, los delegados, empleados y sindicatos ya informaron que van a adherir a las medidas de fuerza. Por lo tanto, creemos que no van a haber vuelos”, anticipó.

✅ TAXIS Y REMISES

El referente de taxista, Leonardo Farias, confirmó a ADNSUR que el servicio en Comodoro Rivadavia se prestará en forma normal durante el jueves.

“Nosotros trabajamos normal tengamos un paro o una lluvia importante como la de ayer, se trabaja normal. Vamos a tener la misma cantidad de coches en la calle y las tarifas de todos los dias , eso no varia. . Es normal el funcionamiento de los taxis”, sostuvo.

ADNSUR pudo confirmar que el servicio de remises también estará funcionando de forma normal.

✅COLECTIVOS

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) confirmó la noche del lunes que se adherirá al paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) para este jueves 9 de mayo.

El referente en Comodoro, Alejandro Quintero, detalló a ADNSUR que “adherimos al paro nacional en todo el interior del país, tanto urbano, interurbano como larga distancia", es decir que estaràn afectados los transporte de Expreso Rada Tilly y Diadema. "Los compañeros no irán a sus puestos de trabajo”, aclaró.

“Desde las 00:00 horas y hasta la medianoche los trabajadores del autotransporte de pasajeros no prestaremos servicios”, indicaron desde la UTA a nivel nacional.

🔸En Puerto Madryn, la empresa Ceferino del Sur anunció que mañana no habrá servicio de transporte urbano a raíz de la adhesión de la UTA al paro nacional.

🔸 En Trelew, Fabio Orellano, director de la Terminal de Ómnibus, precisó “a partir de la medianoche, no van a funcionar los colectivos. La empresa ‘28 de julio’ va a pasar por Trelew rumbo para la cordillera el viernes a las 01 AM. Ya tenemos confirmado que no van a funcionar las otras líneas de transporte de media, larga distancia ni incluso el colectivo urbano “El 22” dentro de la ciudad”.