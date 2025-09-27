La ciudad de Comodoro Rivadavia y la región amanecieron este sábado con un cielo mayormente nublado y una temperatura de 12.3°C, según el reporte de las 7 de la mañana del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Para lo que resta de la jornada, se pronostica una temperatura mínima de 11°C y una máxima que alcanzaría los 18°C. El fenómeno más destacado serán los vientos fuertes, que se extenderán durante todo el día. Se espera que las ráfagas aumenten su intensidad: para la tarde se prevén ráfagas de alrededor de 70 km/h, mientras que las más intensas se registrarían durante la noche, con velocidades que podrían alcanzar los 90 km/h.

La condiciones ventosas persistirán durante el domingo. El SMN indica que el viento continuará con ráfagas que nuevamente podrían llegar a los 90 km/h a lo largo de todo el día. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 11°C y una máxima más baja que la del sábado, de 15°C.

Según las proyecciones, esta situación de vientos persistentes se extendería durante los próximos días, caracterizando el tiempo en la región para el inicio de la semana.

Se recomienda a los vecinos tomar precauciones ante los vientos fuertes, asegurando objetos sueltos en patios y balcones, y teniendo especial cuidado al transitar.

El tiempo para este sábado en otras ciudades de Chubut

En la localidad de Esquel, la mínima será de 6° y también están anunciados vientos que irán de menor a mayor con nubosidad variable y una máxima que marcará 15°.

En Trelew, el SMN anticipó que habrá una jornada agradable a lo largo de todo el día donde la temperatura llegará a los 21°. Pero al alcanzar el cierre del sábado, las ráfagas alcanzarían los 80 km/h.

Por último, en la ciudad de Puerto Madryn el cielo estará casi despejado con viento leve y una máxima que trepará a los 20°.