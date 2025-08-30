Comodoro Rivadavia y la región amanecieron este sábado 30 de agosto con cielo parcialmente nublado, una temperatura de 3.8 °C y una sensación térmica de 0.3 °C, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su reporte de las 8 de la mañana.

Para el resto de la jornada, se espera una mínima de 16°C y una máxima de 20°C con cielo mayormente nublado. Hacia la noche se prevén lluvias aisladas y vientos con ráfagas de 50 km/h.

Mañana, domingo, estará inestable: se anuncian lluvias durante todo el día, con una mínima de 14°C y una máxima de 19°C. El cielo estará nublado y los vientos serán moderados a 50 km/h.

El pronóstico para este sábado en la región chubutense

En Esquel, el primer día del fin de semana también se verá afectado por aire de mar y temperaturas muy frías, arrancando la madrugada y la mañana con una mínima de 3° para terminar alcanzando una máxima de 10° con cielo muy nublado.

En la costa chubutense, más precisamente en Puerto Madryn, se presentarán chaparrones en las primeras horas del sábado con ráfagas moderadas del sector sudoeste soplando entre 60 y 69 km/h que, más tarde, disminuirán su velocidad para situarse entre 51 y 59 km/h desde la misma dirección. También se prevé una jornada nublada y fresca con 10° horas después del mediodía.

Por último, en Trelew se descartan lluvias desde el principio hasta el final del día, pero sí se sentirán las bajas temperaturas, con 4° de mínima y una máxima de 9°.