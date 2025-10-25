¿Cómo estará el tiempo este sábado en Comodoro Rivadavia y Rada Tilly?

Comodoro Rivadavia y la región amanecieron este sábado 25 de octubre con un cielo ligeramente nublado y una temperatura matutina de 7.9 °C, aunque la sensación térmica era significativamente más baja, de 4.2 °C, según el reporte de las 7 de la mañana del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

La jornada de este sábado estará dominada por vientos fuertes, con ráfagas que podrían alcanzar los 80 km/h durante la mañana y la tarde, para luego disminuir en intensidad hacia la noche. La temperatura se mantendrá estable, con una mínima de 7°C y una máxima que llegaría a los 15°C.

La atención se centra en el domingo 26 de octubre, día en que se desarrollarán las elecciones legislativas en todo el país. El tiempo presentará un cambio brusco y notable.

Los comodorenses se despertarán con un marcado descenso de la temperatura. Se espera una mínima de 4°C y una máxima que no superará los 9°C, configurando una jornada invernal atípica para esta época del año.

El SMN prevé un cielo completamente nublado durante todo el día, con probabilidad de lluvias. El fenómeno más llamativo es la posibilidad de nevadas, un evento inusual para finales de octubre. Además, los vientos volverán a ser protagonistas durante la tarde, con ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h, incrementando la sensación de frío.

Se recomienda a la población abrigarse de manera adecuada y estar atentos a los posibles cambios en las condiciones climáticas a lo largo de la jornada dominical.