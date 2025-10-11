El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció un fin de semana con temperaturas templadas y condiciones mayormente despejadas para Comodoro Rivadavia y la región, ideal para disfrutar del aire libre, aunque con vientos que se intensificarán hacia el domingo.

La jornada del sábado se presentará como la más cálida del fin de semana. Los comodorenses podrán disfrutar de un día agradable, con una temperatura mínima de 9°C y una máxima que alcanzará los 19°C. El cielo estará completamente despejado durante todo el día.

El viento será un factor a tener en cuenta, aunque no será extremo. Se pronostican ráfagas moderadas que alcanzarán los 60 km/h durante la mañana y la tarde, pero se espera que vayan disminuyendo su intensidad a medida que avance el día.

El domingo continuará la tendencia de temperaturas agradables, aunque con un notable incremento en la fuerza del viento. La mínima será de 8°C y la máxima de 18°C, con un cielo que se mantendrá parcialmente nublado.

La diferencia principal radicará en el viento. Se pronostica que soplará con ráfagas de alrededor de 60 km/h durante la tarde, para luego intensificarse hacia la noche, cuando se espera que alcance los 70 km/h.