¿Cómo estará el tiempo este sábado en Comodoro Rivadavia y Rada Tilly?

Comodoro Rivadavia y la región amanecieron este sábado 4 de octubre con cielo mayormente nublado y una temperatura de 10.2 °C, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su reporte de las 7 de la mañana.

Para el resto de la jornada, el cielo seguirá nublado y se esperan vientos leves a moderados: las ráfagas rondarían los 40 y 50 km/h. Hacia la tarde y la noche se prevén lluvias aisladas, mientras que la temperatura mínima será de 8 °C y la máxima alcanzará los 12 °C.

Mañana domingo, mejorarán las condiciones, sin lluvias y con una mínima de 5 °C y una máxima de 16 °C. Los vientos serán leves a moderados, con ráfagas de entre 40 y 50 km/h.

El pronóstico para este sábado en otras ciudades de Chubut

En la ciudad de Esquel, según el anuncio del SMN, iniciará con lluvias leves y, horas posteriores, serán muy intensas con 8° de máxima. A la tarde podrían desaparecer, pero en las últimas horas del día regresarían.

En Trelew, por otra parte, habrá viento leve con una temperatura que alcanzará los 19° sobre la tarde, primero con cielo muy nublado y luego con chances de precipitaciones al final del sábado.

Por último, en Puerto Madryn bajará la temperatura y será inferior a los 15°. En ese marco, la jornada se presentará con cielo muy nublado, pero sin probabilidad de lluvias.