Comodoro Rivadavia y la región amanecieron este sábado 20 de septiembre con una temperatura de 8.2 °C y una sensación térmica de 6 °C, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su reporte de las 7 de la mañana.

Para el resto de la mañana se esperan lluvias aisladas durante todo el día, con una mínima de 7 °C y una máxima de 15 °C.

¿Cómo estará el tiempo este sábado en Comodoro Rivadavia y Rada Tilly?
Foto: Servicio Meteorológico Nacional (SMN)

En tanto, este domingo 21 de septiembre, inicio de la primavera, seguirá inestable durante la mañana con lluvias aisladas que darán paso a una mejora por la tarde y la noche. 

Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 8 °C y una máxima aproximada de 14 °C. 

