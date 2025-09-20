PRONÓSTICO DEL TIEMPO
¿Cómo estará el tiempo este sábado en Comodoro Rivadavia y Rada Tilly?
El clima para comenzar el fin de semana
Comodoro Rivadavia y la región amanecieron este sábado 20 de septiembre con una temperatura de 8.2 °C y una sensación térmica de 6 °C, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su reporte de las 7 de la mañana.
Para el resto de la mañana se esperan lluvias aisladas durante todo el día, con una mínima de 7 °C y una máxima de 15 °C.
En tanto, este domingo 21 de septiembre, inicio de la primavera, seguirá inestable durante la mañana con lluvias aisladas que darán paso a una mejora por la tarde y la noche.
Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 8 °C y una máxima aproximada de 14 °C.
ACCIDENTE FATAL
Tragedia en Comodoro: un hombre fue atropellado por un taxi y murió en el hospital regional
La víctima, que se encontraba en situación de calle, fue embestida cuando cruzaba fuera de la senda peatonal.
GRAVE CASO
Desarticularon una red de trata en Comodoro: rescataron a 7 mujeres que “rotaban cada 15 días” desde Buenos Aires
Tras operativos simultáneos en la ciudad petrolera y en Buenos Aires, se logró la detención de tres personas, mientras continúa la investigación por explotación sexual y otros delitos conexos en pleno casco céntrico. “El número de víctimas va a ir creciendo, sin dudas”, afirmó la fiscal federal Verónica Escribano, en diálogo con ADNSUR.
TRISTEZA
Conmoción: buscan el cuerpo de un futbolista comodorense desaparecido en un río de Chile
Tras ser arrastrado por las aguas del río, el joven continúa siendo buscado con apoyo aéreo y terrestre.
Comodorenses Por El Mundo
Por Mariana García
Comodorenses por el mundo
De dirigir jardines en Comodoro a ser alumna a los 60 años en España: la historia de Nora Veninga
Nora Veninga fue una referente de la educación inicial en Comodoro Rivadavia y Rada Tilly. Agotada por el estrés y las crisis, decidió jubilarse y buscar un nuevo horizonte. A los 60 años, emigró sola a Asturias, España, donde para obtener la residencia tuvo que tomar una decisión increíble: volver a cursar el secundario. Una historia sobre la valentía de empezar de nuevo, sin importar la edad.
