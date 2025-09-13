Comodoro Rivadavia y la región amanecieron este sábado 13 de septiembre con cielo nublado y una temperatura de 11,6 °C, según el reporte de las 7:00 horas del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Para el resto de la jornada se espera una mínima de 9 °C y una máxima de 16 °C, con un cielo que se presentará parcialmente nublado durante el día.

El SMN advirtió además sobre la presencia de vientos intensos, con ráfagas que podrían alcanzar los 80 km/h durante la tarde.

Pronóstico extendido

Para el domingo 14 de septiembre, el SMN prevé que se mantendrá la misma tendencia climática, con una temperatura mínima de 7 °C y una máxima de 15 °C.

Los vientos continuarán siendo intensos, con ráfagas de hasta 70 km/h durante la mañana, que disminuirán levemente a 60 km/h hacia la tarde y noche.