¿Cómo estará el tiempo este sábado en Comodoro Rivadavia y Rada Tilly?

Este sábado 23 de agosto, en Comodoro Rivadavia y Rada Tilly, el pronóstico del tiempo anuncia que se espera un día muy ventoso y frío a lo largo de toda la jornada del primer día del fin de semana.

Comenzando por la madrugada, según el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura registrará 4 ºC con cielo mayormente nublado, aunque se descartan probabilidades de lluvia , pero con ráfagas moderadas del sector oeste, entre 60 y 69 km/h. Ya por la mañana, la mínima marcará 2 ºC, con pocas probabilidades de precipitación y un aumento en la velocidad del viento, esta vez soplando entre 70 y 78 km/h.

Al llegar la tarde, la máxima aumentará a 14 ºC y las ráfagas se sentirán aún más fuertes, dado que el SMN adelantó que rondarán entre 79 y 87 km/h. Por último, al arribar la noche, la temperatura descenderá a 11 ºC con viento que podrá alcanzar los 100 km/h.

Para el domingo, se prevé que continúe el mal tiempo con algo de sol y nuevamente ráfagas muy intensas, y una temperatura de 15 ºC en la segunda mitad del día.

Cómo estará el tiempo en el resto de la región chubutense para este sábado

En Trelew, el SMN también sostiene que habrá viento muy fuerte durante toda la jornada, yendo de menor a mayor, con mínima de 0 ºC y máxima de 15 ºC, sin probabilidad de lluvias ni nevadas.

En Esquel habrá un tiempo similar, aunque se sentirá más el frío, con cielo mayormente nublado. Por la mañana la temperatura mínima será de 1 ºC y por la tarde llegará a 7 ºC.

En conclusión, en Puerto Madryn se descartan las chances de lluvia, aunque habrá viento: durante la madrugada soplará a baja velocidad, pero alcanzará casi 80 km/h horas después del mediodía.