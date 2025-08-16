¿Cómo estará el tiempo este sábado en Comodoro Rivadavia y Rada Tilly?
El clima para comenzar el fin de semana
Comodoro Rivadavia amaneció este sábado con un cielo ligeramente nublado y una temperatura de 6.9°C, aunque la sensación térmica fue de 3.9°C, según el último reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitido a las 7 de la mañana.
Para el resto de la jornada, se prevé una mínima de 5°C y una máxima de 12°C, con un cielo algo nublado y sin probabilidad de vientos fuertes ni precipitaciones. Las condiciones se mantendrán estables, ideal para quienes deseen realizar actividades al aire libre con abrigo adecuado.
Para este domingo 17 de agosto, el SMN anticipa un leve descenso térmico, con temperaturas entre 5°C y 10°C, y un cielo parcialmente nublado. Se recomienda a los vecinos abrigarse bien, especialmente durante las primeras horas de la mañana y la noche, cuando el frío se acentúa.
El inicio de semana en Comodoro se presenta fresco pero estable, sin lluvias a la vista, según los pronósticos oficiales.