Comodoro Rivadavia amaneció este sábado 9 de agosto con cielo mayormente nublado, una temperatura de 5.5 °C y una sensación térmica de 3.4 °C, según informó el SMN en su reporte de las 7 de la mañana.

Para el resto de la jornada se espera una mínima de 4 °C y una máxima de 15 °C con cielo parcialmente nublado.

En tanto, el domingo bajará levemente la temperatura, con una mínima de 7 °C y una máxima de 13 °C. El cielo estará más nublado, pero no se esperan lluvias ni vientos.

El tiempo en otras ciudades de Chubut

En la ciudad de Esquel, el SMN señaló que regresará el frío bajo cero con una mínima de -2° hacia la mañana, con presencia de neblinas, sin viento ni probabilidad de lluvias en toda la jornada. Además, la máxima alcanzará los 9° con cielo parcialmente nublado.

Respecto a Trelew, la temperatura será aún mayor hacia la tarde y marcará 18° de máxima, tras haber iniciado el sábado con ráfagas leves del norte entre 42 y 50 kilómetros por hora. En ese marco, se prevé que la nubosidad incremente hacia la noche tras un día soleado.

Aumento y bono para empleadas domésticas: cuánto ganan por hora y por mes en agosto de 2025

Por último, en la localidad de Puerto Madryn se espera que la jornada esté despejada desde su principio hasta el final, con una mínima de 4° por la mañana y máxima de 17° momentos después del mediodía. Asimismo, habrá viento leve del sector norte soplando inicialmente entre 42 y 50 km/h y luego entre 51 y 59 km/h.