Este lunes 11 de agosto, Comodoro Rivadavia y Rada Tilly tendrán una jornada con temperatura mínima de 8 y máxima de 14°C. En la madrugada el cielo estará mayormente nublado y sin vientos.

Por otra parte, durante la mañana y hasta la noche, se esperan lluvias aisladas. Con ráfagas de viento de hasta 60 km/h en la tarde.

Mientras que el martes 12 de agosto, la mínima será de 6 y la máxima de 12°C. En tanto, continuarán las lluvias aisladas por la mañana. Luego, en la mañana se esperan chaparrones y por la tarde, un cielo mayormente nublado. Y en la noche, el cielo continuará nublado y con un descenso en la temperatura.

La policía quemó 3 toneladas de marihuana y drogó a todo el pueblo

Por otra parte, el miércoles 13 de agosto, se espera una temperatura mínima de 2 y una máxima de 10°C. Durante la madrugada/mañana estará ligeramente nublado y no habrá viento. Luego en la noche, seguirán las mismas condiciones meteorológicas.

EL PRONÓSTICO EN OTRAS LOCALIDADES DE CHUBUT

RAWSON

11/08: Mínima de 8 y máxima de 19°C. Cielo nublado durante gran parte del día y por la noche lluvias aisladas. Las ráfagas de viento, alcanzarían los 60 km/h.

12/08: Mínima de 7°C y máxima de 14°C. Lluvias en la madrugada y chaparrones durante el resto del día. Las ráfagas llegarían a los 50km/h.

13/08: Mínima de 1 y máxima de 11°C. Durante todo el día, estará ligeramente nublado y no habrá viento.

Clausuraron un reconocido supermercado y secuestraron más de 6 mil kilos de mercancía

TRELEW

11/08: Mínima de 6 y máxima de 19°C. Cielo nublado durante todo el día. Las ráfagas de viento, alcanzarían los 60 km/h.

12/08: Mínima de 7°C y máxima de 14°C. Cielo nublado en la madrugada/mañana y chaparrones durante la tarde. Las ráfagas llegarían a los 50km/h.

13/08: Mínima de 1 y máxima de 11°C. Durante todo el día, estará ligeramente nublado y no habrá viento

PUERTO MADRYN

11/08: Mínima de 9 y máxima de 19°C. Cielo nublado durante gran parte del día y por la noche lluvias aisladas. Las ráfagas de viento, alcanzarían los 70 km/h.

¿Para qué trabajadores será feriado nacional el lunes 27 de junio?

12/08: Mínima de 8°C y máxima de 14°C. Lluvias en la madrugada y chaparrones durante el resto del día. Las ráfagas llegarían a los 60km/h.

13/08: Mínima de 1 y máxima de 11°C. Durante todo el día, estará ligeramente nublado y vientos de 50 km/h.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), redactada y editada por un periodista de ADNSUR