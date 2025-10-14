EL TIEMPO
¿Cómo estará el clima este martes en Comodoro Rivadavia y Rada Tilly?
El SMN emitió su pronóstico para este martes 14 de octubre.
Este martes 14 de octubre, Comodoro Rivadavia tendrá una jornada mayormente nublada, con temperaturas que oscilarán entre los 11 °C a primera hora de la mañana y los 19 °C durante la tarde.
No se esperan precipitaciones significativas, aunque la presencia de nubosidad persistente marcará gran parte del día junto con los vientos intensos.
Se prevén ráfagas que podrían alcanzar los 69 km/h por la mañana y durante la tarde.
En la franja horaria de la mañana y la tarde, los vientos del sector oeste serán especialmente intensos, por lo que se aconseja mantenerse informado sobre posibles actualizaciones del clima y extremar precauciones.
TRAGEDIA
Identificaron al hombre de 30 años que murió en una avenida de Comodoro tras sufrir un paro cardíaco
El hombre fue encontrado en estado crítico, bajo el efecto de sustancias tóxicas, en el barrio Isidro Quiroga y falleció pese a los intentos de reanimación.
ZONA SUR
Conmoción en Comodoro: un hombre sufrió un paro cardíaco en plena calle y murió
La policía y el servicio de emergencias intentaron reanimarlo, pero falleció tras una prolongada maniobra de RCP.
VIOLENCIA
Una mujer denunció que trabajadores de un supermercado chino golpearon y amenazaron a su hijo de 10 años
El hecho ocurrió en un supermercado de Comodoro Rivadavia, donde una mujer denunció que su hijo de 10 años fue golpeado por empleados del local y, en un momento, uno de ellos sacó una katana para amenazarlo. La madre realizó la denuncia correspondiente y la policía inició la investigación
