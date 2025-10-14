Este martes 14 de octubre, Comodoro Rivadavia tendrá una jornada mayormente nublada, con temperaturas que oscilarán entre los 11 °C a primera hora de la mañana y los 19 °C durante la tarde. 

No se esperan precipitaciones significativas, aunque la presencia de nubosidad persistente marcará gran parte del día junto con los vientos intensos. 

¿Cómo estará el clima este martes en Comodoro Rivadavia y Rada Tilly?

Se prevén ráfagas que podrían alcanzar los 69 km/h por la mañana y durante la tarde.

En la franja horaria de la mañana y la tarde, los vientos del sector oeste serán especialmente intensos, por lo que se aconseja mantenerse informado sobre posibles actualizaciones del clima y extremar precauciones.

ADNSUR está certificado por CMD Certification para la norma CWA 17493 de JTI, octubre 2024-2026. Ver más
CMD Certification
¿Querés mantenerte informado?
¡Suscribite a nuestros Newsletters!
¡Sumate acá 👇🔗!
Recibí alertas y la info más importante en tu celular

El boletín diario de noticias y la data urgente que tenés que conocer