¿Cómo estará el clima este martes en Comodoro Rivadavia y Rada Tilly?

El pronóstico del tiempo para Comodoro Rivadavia, Chubut, para este martes 23 de septiembre de 2025, según el Servicio Meteorológico Nacional, indica que la temperatura mínima será de 1°C, y la máxima de 9°C.

Durante la mañana, se espera cielo algo nublado, sin precipitaciones. Los vientos provendrán del sudeste a una velocidad de entre 13 y 22 km/h. La humedad relativa será del 51%, y la visibilidad se considera buena.

Por la tarde, el cielo se mantendrá parcialmente nublado, con temperaturas alrededor de 9°C. Los vientos cambiarán al noreste, manteniendo una velocidad de entre 13 y 22 km/h.

En la noche, se espera que la temperatura descienda a aproximadamente 5°C, con vientos del norte a la misma velocidad. No se anticipan lluvias.

En resumen, se prevé un día frío y mayormente seco, con cielos parcialmente nublados y vientos moderados. Se recomienda vestir ropa abrigada y estar preparado para las bajas temperaturas, especialmente por la mañana y la noche.