¿Cómo estará el clima este martes en Comodoro Rivadavia y Rada Tilly?
El SMN emitió su pronóstico para este martes 23 de septiembre en la ciudad.
El pronóstico del tiempo para Comodoro Rivadavia, Chubut, para este martes 23 de septiembre de 2025, según el Servicio Meteorológico Nacional, indica que la temperatura mínima será de 1°C, y la máxima de 9°C.
Durante la mañana, se espera cielo algo nublado, sin precipitaciones. Los vientos provendrán del sudeste a una velocidad de entre 13 y 22 km/h. La humedad relativa será del 51%, y la visibilidad se considera buena.
Por la tarde, el cielo se mantendrá parcialmente nublado, con temperaturas alrededor de 9°C. Los vientos cambiarán al noreste, manteniendo una velocidad de entre 13 y 22 km/h.
En la noche, se espera que la temperatura descienda a aproximadamente 5°C, con vientos del norte a la misma velocidad. No se anticipan lluvias.
En resumen, se prevé un día frío y mayormente seco, con cielos parcialmente nublados y vientos moderados. Se recomienda vestir ropa abrigada y estar preparado para las bajas temperaturas, especialmente por la mañana y la noche.