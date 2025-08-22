Un caso positivo de hantavirus fue confirmado en Bariloche y encendió las alertas sanitarias. Se trata de un adolescente de 16 años, quien se encuentra internado en la unidad de Cuidados Intermedios del Hospital Zonal, estable y con una evolución favorable.

El diagnóstico y la evolución del paciente

El epidemiólogo del hospital, Rodrigo Bustamante, explicó que los síntomas que presentó el joven fueron compatibles con la enfermedad: fiebre alta, tos, dolores musculares intensos y dificultades respiratorias. Estos signos permitieron encender la alarma y activar los protocolos de atención.

Bustamante destacó que este diagnóstico resulta atípico para la época del año, dado que los brotes de hantavirus suelen producirse entre fines del verano y principios del otoño. «Este invierno fue raro, y aunque aún no sabemos cómo se contagió, lo llamativo es que se trata de alguien con vida urbana, sin contacto frecuente con ambientes rurales», señaló.

El especialista añadió que el adolescente evoluciona bien y aclaró que no existen registros de personas que se hayan contagiado dos veces. Si bien se generan anticuerpos tras la infección, aún no está definido cuánto tiempo permanecen activos.

Para prevenir riesgos, el hospital trabajó junto al Ministerio de Educación en el aislamiento de familiares y compañeros del joven, quienes continuarán con clases virtuales. «Es una medida preventiva. Queremos transmitir tranquilidad a las familias y remarcar que la incidencia de la enfermedad es muy baja, aunque peligrosa, por lo que se deben tomar recaudos», indicó Bustamante en diálogo con Radio Seis.

Cómo prevenir contagios de hantavirus

La enfermedad es transmitida por roedores silvestres infectados, principalmente a través de sus heces, orina o saliva. Para reducir riesgos, las autoridades sanitarias recordaron una serie de recomendaciones: