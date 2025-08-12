Luego de meses de negociaciones, Río Negro y Neuquén concretaron un acuerdo clave con el Gobierno Nacional que asegura mayores ingresos, control y desarrollo a partir de la energía que generan sus ríos. Por primera vez, se reconoce de manera explícita a ambas provincias como propietarias de sus recursos hídricos.

Más ingresos y mayor control

El nuevo marco incluye incremento de regalías, un canon específico por el uso del agua y la creación de un fondo para obras de protección. También fija plazos concretos para estudios y trabajos de seguridad hídrica que resguarden a la población y la producción ante crecidas.

Los gobernadores Rolando Figueroa y Alberto Weretilneck destacaron que este paso es fruto de “unidad norpatagónica” y de una “defensa firme” de los recursos. Según remarcaron, se incorporaron condiciones reclamadas desde hace más de 30 años, asegurando que “el agua es propiedad de los rionegrinos y neuquinos”.

Los principales logros

Entre los puntos más relevantes del nuevo esquema de concesiones se destacan:

Precio de la energía en dólares: otorga previsibilidad y estabilidad para planificar inversiones y financiamientos.

Mayor porcentaje de energía de libre disponibilidad: incrementará año a año los ingresos por regalías y cánones.

Regalías sobre el total de ingresos: elimina ambigüedades y amplía la base de cálculo, incorporando conceptos antes excluidos.

Cobro de regalías en especie: permite recibir energía directamente para consumo local o para comercialización.

Obligación de información hidrometeorológica: los concesionarios deberán financiar y aportar datos sobre las cuencas.

Canon por uso de agua: nuevo ingreso inexistente hasta ahora, con reconocimiento al valor del recurso hídrico.

Fondos para obras de protección: parte de los ingresos nacionales se destinará a trabajos definidos por la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas.

Plazo de 24 meses para obras de seguridad hídrica: cumplimiento del fallo de la Corte Suprema de 2009 para garantizar seguridad ante la máxima crecida probable.

El acuerdo implica que la riqueza generada en los ríos patagónicos permanecerá en la región, potenciando la producción, el empleo y el desarrollo. “Las represas del Comahue no solo seguirán produciendo electricidad: producen futuro para Río Negro, Neuquén y toda la Patagonia”, afirmaron los mandatarios.