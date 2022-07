Mariana Alfonzo, la polémica beneficiaria de planes sociales que se volvió viral por burlarse de los trabajadores, brindó una entrevista exclusiva y ratificó su postura en la televisión.

También aseguró que en los próximos tres meses será dada de baja del Potenciar Trabajo y que buscará un empleo que le pague al menos 150 mil pesos. “Si el plan durara hasta que yo tenga 50 sería un golazo, no laburo más”, comentó riéndose.

Alfonzo tiene cinco hijos de distintos matrimonios y percibe la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Tarjeta Alimentar, subsidios por garrafa y el plan Potenciar Trabajo, del cual será dada de baja en los próximos 3 mes. En total, suma 60 mil pesos mensuales y señaló que “supongamos que me ofrecen un trabajo de 80 mil pesos, no me conviene porque a la niñera le doy 20 mil pesos y ganaría lo mismo que gano estando en mi casa”.

“Prefiero estar en mi casa,“Soy consciente del rol de ellos pero es culpa del Gobierno, no mía. Los argentinos no somos de trabajar por dos pesos, queremos cobrar lo justo, mínimamente lo básico”, agregó.

En cuanto a su historia de vida, mencionó que terminó el secundario y que, gracias a sus buenas calificaciones, había ganado una beca para estudiar medicina, pero que su padre no la dejó porque debía cuidar de la hija que tuvo a los 15 años. Posteriormente, tuvo trabajos precarios hasta que llegó la pandemia y no pudo continuar, por lo que decidió acercarse al Ministerio de Desarrollo Social para inscribirse en el plan Potenciar Trabajo, detalló.

“No quiero trabajar por la misma plata que ganaría estando en mi casa. Me estoy tomando un año sabático, cuando me den de baja del plan salgo a buscar trabajo”, culminó.

De esta forma, Alfonzo ratificó sus dichos por el cual se hizo viral a través de un vídeo que hizo eco en las redes sociales, donde había señalado que la "gente laburante a nosotros no nos sirve. Si queremos seguir estando al pedo y seguir teniendo hijos como conejos, vamos a seguir estando al pedo y vamos a seguir teniendo hijos como conejos”.