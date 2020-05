COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - Lorenzo Sigaut Gravina, director de la reconocida consultora Ecolatina, analizó la situación de Chubut: afirmó que la provincia necesita una reestructuración de la deuda y, además, generar una estrategia de desarrollo a partir de la diversificación de la economía, ante los riesgos que ha demostrado la dependencia de petróleo como principal fuente de ingresos, de producción y de empleo.

Sigaut Gravina, Licenciado en Economía por la Universidad Torcuato Di Tella, tiene una Maestría obtenida en la misma casa de estudios. Con una trayectoria de 14 años en Ecolatina -la consultora fundada por el ex ministro de Economía y ex candidato presidencial Roberto Lavagna en 1975- es, desde hace un año y medio, su director.

- Como profesional de la economía de fuera de la provincia, ¿cómo ve la situación de Chubut, una provincia rica en recursos pero con una crisis que, aunque agravada por los efectos de la pandemia, ya venía siendo profunda?

- Lamentablemente la existencia de recursos naturales relativamente abundantes en la Argentina no garantiza per se el desarrollo. Hay instituciones y reglas de juego que también hacen al devenir económico, al progreso. Y Chubut se inserta en esta lógica. Ya sea por malas administraciones pasadas o acumulación de deuda, incluso antes del coronavirus la situación, sobre todo de las finanzas públicas en Chubut, era deficitaria. Y gran parte de los ingresos se iban en gastos asociados a la deuda por pago de intereses, capital, etcétera. La crisis del coronavirus, que además desplomó el precio del petróleo, y las regalías son el principal activo para pagar una deuda grande y pesada -que además está en dólares- ha hecho que esté todo mucho peor. Y además, por la crisis social y productiva que genera este derrumbe inédito del precio del petróleo, que incluso llegó a estar en valores negativos, más allá de que hay una suerte de barril criollo en la Argentina.

- ¿Es sostenible una economía provincial que dependa en un alto porcentaje de la producción petrolera?

- Chubut, al igual que Nación, necesita una reestructuración de la deuda. Si hay buenas noticias a partir de reestructuraciones muy importantes como la nacional y la de Provincia de Buenos Aires, habrá un alivio a esta situación estructural de una deuda pública de Chubut en dólares, muy pesada, que quita muchos ingresos solo para pago de servicios de la deuda. Después, solucionado ese gran problema, ¿conviene depender solo del petróleo? Obviamente no. En la medida que te puedas diversificar a otras actividades siempre es mejor estar con una menor exposición a un único sector. Porque en la medida en que a ese sector le va bien, genera riquezas y empleo. Pero cuando le va mal, por caída del precio internacional o lo que sea, quedás muy expuesto a un único sector. No es sencillo diversificar la producción de cualquier país o provincia. Es una estrategia de desarrollo y largo aliento.

- En Chubut hay grandes recursos minerales pero también persiste una resistencia a la actividad minera, ¿cuál es el papel que la actividad tiene hoy en la Argentina en términos de producción y empleo, y qué piensa que le podría aportar a Chubut?

- En una parte de la Cordillera de Los Andes, y en el norte, con yacimientos de litio, la Argentina tiene en la minería una potencialidad que, bien fomentada la actividad y con algún espejo, puede ser muy importante. Chile, con el cobre, tiene hasta un fondo anticíclico para revisiones basadas en el precio del cobre. En la actividad minera exporta hasta 10 veces más que la Argentina, cuando tenemos más o menos la misma Cordillera compartida. Incluso en el litio tenemos una ventaja junto con Bolivia respecto de Chile. Este es el gran interrogante: está la riqueza pero no hay una gran tradición minera en la Argentina. Salvo en San Juan, es un tema que está con muchas cuestiones ambientales en algunas provincias, con una mirada social de que no trae progreso, como una actividad extractiva que no deja mucho en las localidades. Pero en todo caso es algo para revertir. Porque justamente si hay una buena minería en la Argentina y en particular en Chubut, y no se aprovecha, no estás diversificándote productivamente. Eso obviamente requiere un consenso a nivel nacional, pero también en cada una de las provincias. Y demostrar, tanto el sector público como el privado, que las cosas se pueden hacer bien, que se pueden cumplir las reglas medioambientales, generar un efecto social positivo. Es algo que creo que está pendiente: mostrar cómo la minería bien hecha, con reglas claras y transparentes, cumpliendo estándares de común acuerdo con la sociedad en cuanto a lo ambiental, puede ser una salida para generar divisas, empleo y riqueza en la población.