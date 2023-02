Se filtró un video de Santiago “Chano” Moreno Charpentier hablando a corazón abierto sobre sus adicciones. Fanáticos del ex líder de Tan Biónica, compartieron el video en redes sociales.

Se trata de un fragmento de una entrevista brindada a TN, con la periodista Eleonora Pérez Caressi.

“Me gasté una fortuna este año, lo que puede salir una casa en tratamientos. Ponele, yo paso un montón de días limpio ¿me entendes?”, dice Chano.

Luego reveló que mucha gente lo incita a consumir drogas. “Todo el mundo me invita a todo. Es difícil decir que no. A mi me dicen Chanito querido, toma. A veces puedo decir que no, muchas veces digo que no. O sea, me da re pena decir esto y confesarme así”. aclaró.

El hermano de Chano y un pedido desesperado: "respeten nuestro dolor"

Y luego, dio unas emotivas palabras, donde solicitó ayuda a la gente.

“¿Vos me querés ayudar un día? Si un día me ves haciendo algo. Botoneame. Yo creo que no va a pasar porque estoy bien hace un montón de tiempo. Se lo digo a cualquiera que me vea. Si me ven haciendo alguna gildada que me ve, que me botonee loco”, reveló el cantante.

Cómo sigue el estado de salud de Chano

Según informó el periodista Gustavo Méndez, quien trabaja en el programa Implacables, dio detalles de la salud del cantante.

“Sigue intubado en terapia intensiva, está difícil despertarlo y también está difícil sacarle el respirador”, explicó a través de Twitter.