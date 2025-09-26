Un extraño objeto cilíndrico y metálico que cayó desde el espacio y provocó estupor entre los vecinos de la localidad de Puerto Tirol, en el extremo este de la provincia de Chaco, fue finalmente identificado por las autoridades. Tras el arribo de especialistas al lugar del hallazgo, se confirma que la enorme pieza es un componente de un cohete espacial, lo que activó un protocolo de seguridad por la posible presencia de materiales peligrosos.

La investigación ahora se centra en determinar si los restos pertenecen a un cohete de la empresa SpaceX o a un lanzador de origen chino que sobrevoló la región recientemente.

El episodio comenzó a desarrollarse cerca de las 18:15 del último jueves, cuando múltiples pobladores de Puerto Tirol alertaron a las autoridades locales sobre la caída de un artefacto metálico desde el cielo.

El elemento fue descubierto poco después en el "Campo Rossi", un predio rural propiedad de Ramón Ricardo González, quien dio aviso a la policía. Inmediatamente, personal de la comisaría local se desplazó hasta el lugar para constatar la veracidad de la denuncia y resguardar la zona ante el desconcierto general.

Las características de la chatarra espacial.

Al llegar al campo, los efectivos policiales se encontraron con una pieza de considerables dimensiones. Se trataba de un cilindro de aproximadamente 1,70 metros de largo y 1,20 metros de diámetro. Lo que más llamó la atención de los peritos fue el material con el que estaba fabricado: fibra de carbono, un compuesto de alta tecnología utilizado principalmente en la industria aeroespacial por su resistencia y bajo peso.

La inspección detallada del objeto reveló más pistas sobre su naturaleza. En uno de sus extremos presentaba un orificio de unos 40 centímetros, mientras que en el otro se podía observar un complejo sistema de válvulas, característico de los sistemas de propulsión. Además, un detalle clave para su futura identificación fue hallado grabado en su superficie: un número de serie. Con estos elementos, las primeras conclusiones de los especialistas en el terreno no dejaron lugar a dudas: se trataba de la vaina de un tanque de combustible perteneciente a un cohete espacial.

La confirmación trajo consigo una preocupación inmediata. Según consta en la parte policial emitida horas después, este tipo de tanques suelen contener hidracina, un combustible altamente tóxico. Por esta razón, se desarrolló un perímetro de seguridad alrededor del objeto y se advirtió sobre el riesgo tóxico "por el polvo que desprende al tacto la fibra de carbono". El acceso al campo quedó restringido y custodiado por personal de Bomberos a la espera de la llegada de equipos especializados. Durante la jornada del viernes, una comisión de la Fuerza Aérea Argentina se hizo presente para tomar control de la situación y comenzar las tareas de análisis y remoción del artefacto.

El origen: ¿Una misión de SpaceX o un cohete chino?

Desde el momento del hallazgo, comenzaron a tejerse diversas hipótesis sobre la procedencia del fragmento. Una de las primeras teorías, que cobró fuerza rápidamente, apuntaba a que podría tratarse de chatarra espacial desprendida de alguna de las misiones de SpaceX, la compañía aeroespacial del magnate Elon Musk, conocida por sus frecuentes lanzamientos de cohetes Falcon y la puesta en órbita de los satélites Starlink.

Sin embargo, a medida que la noticia trascendió las fronteras y llegó a oídos de expertos internacionales, una segunda hipótesis ganó terreno y parece ser la más firme. Varios especialistas sostienen que el objeto es compatible con los restos del cohete chino Jielong-3 (Dragón Inteligente-3), un vehículo de lanzamiento orbital de combustible sólido desarrollado por la empresa China Rocket para el despliegue de satélites en el espacio.

Según registros de lanzamientos espaciales, un cohete Jielong-3 fue lanzado el pasado miércoles desde una barcaza en las aguas costeras de China. Los cálculos de su trayectoria orbital indican que, durante su reingreso a la atmósfera, su paso coincidió con los cielos del norte de Argentina en el horario reportado por los testigos en Chaco. Aunque se guarda la confirmación oficial tras el análisis del número de serie, todo indica que el misterio del objeto caído del cielo en Puerto Tirol tiene su origen a millas de kilómetros de distancia, en el programa espacial chino.

Este incidente pone de relieve la creciente problemática de la basura espacial. Cada vez con mayor frecuencia, fragmentos de satélites en desuso o etapas de cohetes reingresan a la atmósfera terrestre. Si bien la mayoría se desintegra por completo, las piezas de mayor tamaño y resistencia, como la hallada en Chaco, pueden sobrevivir e impactar en la superficie, representando un riesgo potencial para las personas y el medio ambiente.

Con información de Minuto Uno, redactado y editado por un periodista de ADNSUR