La muerte de Brianna Matulich generó una fuerte conmoción en Río Gallegos. La joven de 17 años fue atropellada en la Autovía 17 de Octubre por un conductor alcoholizado que manejaba a alta velocidad y la arrastró varios metros.

En mayo de este año, Esteban González fue condenado a 12 años de cárcel. Se trató de un fallo histórico, sin precedentes para la Justicia de Santa Cruz, ya que se consideró que el acusado actuó con conocimiento del riesgo que implicaba su conducta al volante. El tribunal determinó también que González debía pagar $103.842.560 por daño moral, psicológico y emergente.

A más de un año y medio del trágico episodio, la abuela de Brianna recordó a su nieta con un conmovedor mensaje en las redes. “Dejame verte una vez más, para acariciarte tu hermoso cabello. Dejame darte un millón de besos y susurrar en el oído cuánto te extraño. Dejame descansar en tu pecho y sentir tu paz, por un ratito; te prometo que intentaré no llorar. Dejame abrazarte una vez más, porque no lo digo, pero me hacés tanta falta, que no me conformo con solo ver tus fotos”, publicó Teresa Huenchur en las redes sociales.

Un histórico frigorífico argentino pidió la quiebra, ofreció retiros voluntarios y despedirá a casi 100 empleados

La mujer dejó en claro que su vida y la de toda su familia cambió para siempre desde ese 30 de diciembre. “Hoy se cumple 1 año y 9 meses de tu partida sin retorno mi querida Kunito, día a día estás en nuestra mente y nuestros corazones. Por eso te pido, bajá por un ratito del cielo y deja que ese ratito sea eterno”, agregó Teresa.

El cierre, como el resto de la carta, fue desgarrador: “Este pedido se lo hago a mi nieta Brianna Matulich que la extraño mucho y recuerdo como esa niña cariñosa y simpática, con su sonrisa angelical. Descansá en paz, ojitos de uva, y sé que desde donde estás nos cuidás y nos protegés a todos los que te queremos. Muchos besos al cielo. Tu abu”.

La carta completa de la abuela de Brianna

Dejame verte una vez mas, para acariciarte tu hermoso cabello.

Dejame darte un millón de besos y susurrar en el oído cuánto te extraño.

Nuevo aumento, bono y aguinaldo: ANSES oficializó el calendario de pagos de noviembre y diciembre de 2025

Dejame descansar en tu pecho y sentir tu paz, por un ratito, te prometo que intentaré no llorar.

Dejame abrazarte una vez más, porque no lo digo, pero me hacés tanta falta, que no me conformo con solo ver tus fotos.

Hoy se cumple 1 año y 9 meses de tu partida sin retorno mi querida kunito, día a día estás en nuestra mente y nuestros corazones.

Por eso te pido, bajá por un ratito del cielo y dejá que ese ratito sea eterno.

Este pedido se lo hago a mi nieta Brianna Matulich que la extraño mucho y recuerdo como esa niña cariñosa y simpática, con su sonrisa angelical.

Descansá en paz, ojitos de uva y sé que desde dónde estás, nos cuidás y nos protegés a todos los que te queremos.

Muchos besos al cielo.

Tu abu.