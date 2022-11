"Arruinaron mi cumpleaños": Fue a una cervecería con sus amigos y recibió un mensaje xenófobo en el ticket

Un grupo de jóvenes realizó una denuncia por homofobia en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, tras haber recibido un insultó homofóbico cuando les dieron el ticket en una popular cervecería de Del Viso, partido de Pilar, a la que habían concurrido para celebrar su cumpleaños.

La joven identificada como Jennifer Acosta comentó que todo inició poco después de las 23:30 del sábado en Pope, local ubicado en el kilómetro 40,5 de la Panamericana. Una vez adentro, el grupo se dirigió a la barra 2 y pidió varias cervezas, pizzas, papas, una limonada y gaseosas.

Sin embargo, cuando retiraron el pedido correspondiente y se acercaron a la barra a retirarlo uno de ellos notó que junto al detalle de la consumición aparecía la palabra "puto".

Si bien en ese momento no hicieron ningún comentario al respecto, luego decidieron radicar la denuncia ante el organismo competente.

«Me dio mucha bronca cuando nos dimos cuenta, pero mis amigos no me dejaron hacer nada en ese momento porque no querían que se armara un escándalo y que se arruinara mi cumpleaños. Comimos y nos fuimos enseguida», afirmó Jennifer en diálogo con Pilar a Diario.

Pero, antes de devolver el ticket para poder recibir la comida y la bebida, los jóvenes alcanzaron a tomarle varias fotografías a modo de prueba. Frente a esa situación, Acosta intentó contactarse con los responsables de Pope a través de mensajes privados de Instagram pero, según ella relató, no le respondieron.

«Yo quiero que pidan disculpas públicas y que esta persona no esté atendiendo al público si tiene un problema con gente que tiene una orientación sexual distinta a la de él», cerró la joven.

Qué dijeron desde la cervecería

En Pope afirmaron que se trató de “una broma interna” que llegó a los clientes por error, por lo que ofrecieron sus disculpas a las personas que fueron ofendidas. “El chico de la caja quiso hacerle una chanza a su compañero de la barra, pero se equivocó y le dio el ticket a la clienta». Y agregaron que los trabajadores del lugar y del rubro en general ‘se viven haciendo esas bromas’, siempre pasa entre gastronómicos”, remarcaron.

Desde el local también informaron que luego de que el hecho tomara estado público, le pidieron disculpas a la joven y reiteraron la versión de "un chiste entre compañeros de barra": “No fue un mensaje dirigido hacia vos ni a ningún cliente”, agregarón.

En las últimas horas, Pope emitió un escueto comunicado en el que indica que en el lugar “no aprobamos ni alentamos los insultos ni mucho menos la discriminación por la orientación sexual”