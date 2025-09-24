La noticia de la reapertura de Cabaña generó expectativa en Comodoro Rivadavia: un pub que durante décadas se consolidó como punto de encuentro de jóvenes, familias y amantes de la música en vivo vuelve a abrir sus puertas, con un nuevo espacio más amplio y adaptado a las necesidades actuales, pero manteniendo la esencia que lo convirtió en un lugar emblemático.

En mayo del 2020, el mítico local de la Cabaña Pub, ubicado sobre la calle 9 de Julio, cerró sus puertas en plena pandemia, aunque sus dueños anticiparon en su momento que sería de manera "temporal".“No es un adiós sino un hasta luego hasta poder reencontrarnos. Próximamente volveremos con todo”, expresaron hace cinco años.

En diálogo con ADNSUR, Daniel Lee, propietario de Cabaña, relató cómo se vivieron los años de cierre y qué lo motivó a tomar la decisión de reabrir:

“Básicamente, vimos la oportunidad cuando cerramos el lugar por la pandemia. En ese momento no sabíamos cuándo se podría reactivar, y además había conflictos con vecinos por ruidos molestos. Por eso decidí que cuando tuviera la posibilidad abriría un lugar más grande, más amplio y aislado de problemas, para mantener la armonía con la comunidad”, contó Lee.

Con una gorra con la palabra “amor”, el dueño de la panadería de Comodoro clausurada por presencia de ratas contó su versión: “Se trata de...”

El empresario explicó que, durante el cierre, buscó un espacio que permitiera mantener la identidad de Cabaña sin repetir los inconvenientes anteriores: “Encontramos un lugar con mejor ubicación, más grande y cómodo. Eso nos permite ofrecer un servicio renovado: bandas en vivo, pista de baile, capacidad para más público y la tranquilidad de no generar problemas con los vecinos. Era la oportunidad perfecta para reabrir”, detalló.

Según Lee, la reapertura comenzó a gestarse en octubre del año pasado, pero se demoró casi un año debido a la reforma integral del local:

Día del Estudiante 2025: el Gobierno confirmó si se traslada el “feriado“ en todas las escuelas del país

“Hicimos cambios sustanciales para combinar el espectáculo de bandas con la pista de baile. Queríamos ofrecer lo óptimo a nuestro público, con instalaciones adaptadas a la nueva etapa del pub. La pandemia y la crisis económica ralentizaron todo, con costos elevados, pero finalmente logramos dejar el lugar en condiciones”, indicó.

Sobre la experiencia de cerrar Cabaña en su momento, Daniel recordó que fue un proceso cargado de emociones:

“Fue un momento de dolor, porque Cabaña formó parte de mi vida durante más de veinte años. Alquilaba el local original, y cerrar fue necesario para evitar conflictos con vecinos, especialmente durante la pandemia. Fue un sentimiento encontrado, porque el lugar siempre tuvo un valor sentimental y cultural enorme, tanto para mí como para la comunidad”, confesó.

Clausuraron una panadería de Comodoro tras hallar excrementos de rata en insumos y productos

El dueño del pub reconoció que la pandemia afectó de manera significativa al sector de la vida nocturna: “Fue la actividad que primero cerró y la última en abrir. La crisis fue total, y tomar la decisión de cerrar fue correcto. Nos permitió planificar la reapertura en un espacio mucho más amplio, cómodo y funcional, que mantiene la esencia de La Cabaña y su vínculo con la comunidad”, afirmó.

Uno de los aspectos que distingue al pub es la mística que lo rodea, generada a lo largo de los años por la combinación de música, cultura y comunidad:

“Cuando abrí hace más de 20 años, no imaginé que alcanzaría esta mística. No tenía experiencia en gastronomía ni en la gestión de un lugar con espectáculos. Fue un desafío, pero con el tiempo aprendí a manejar las variables y mantener el pub como un punto de encuentro estable para la ciudad. Mantuvimos gran parte de las instalaciones originales para no perder la esencia que todos recuerdan”, explicó Lee.