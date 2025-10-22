Este miércoles 22 de octubre, la pronosticadora local Nelly Huenchur, del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), dialogó con ADNSUR respecto al clima de los próximos días en Comodoro Rivadavia y Rada Tilly, incluyendo el fin de semana. Cabe recordar que toma notoriedad, teniendo en cuenta que el domingo 26 de octubre el país tendrá sus elecciones legislativas nacionales de medio término, una instancia clave para definir la conformación del Congreso en los últimos dos años del mandato de Javier Milei.

En la provincia de Chubut se disputarán dos de las cinco bancas que le corresponden en la Cámara de Diputados. Además, los ciudadanos decidirán mediante un referéndum sobre la eliminación de los fueros de funcionarios políticos, jueces y dirigentes sindicales, un cambio constitucional de gran impacto local.

CÓMO ESTARÁ EL CLIMA EN COMODORO Y RADA TILLY

Según explicó Huenchur, aunque los primeros días previos mostraron condiciones estables, el domingo podría presentar un marcado descenso de la temperatura. Algunos chaparrones de agua‑nieve y ráfagas de viento sur llegarían en los alrededores, generando una sensación térmica considerablemente más baja que lo habitual para la época.

“Las condiciones del tiempo en general para los días que vienen son de buenas condiciones, con temperaturas máximas todavía algo bajas. Haciendo presente que durante todas las tardes y a partir del viernes 24 de octubre van a empezar en aumento. O sea, tendríamos un miércoles o un jueves 23 con el viento moderado y a partir del viernes empezaría una mejora con algunas ráfagas que irían en aumento hacia los días que vienen”.

“Lo más significativo para el fin de semana, así como prioridad, es que a partir del sábado 25 al final del día rotaría el viento al sector sur y se producirá un marcado descenso de la temperatura a partir del domingo principalmente”.

“Por lo menos por ahora sería de lluvia, pero no se descarta que esta circulación sur, que es aire muy frío y muy inestable, dé lugar a distintos tipos de nevadas en varios sectores, principalmente en la cordillera y, por supuesto, en la zona de Ushuaia, que suele ser una zona nevadora con viento sur”.

“Lo más probable es que se presenten en forma de chaparrón, puede ser aguanieve, en forma de chaparrones. No creo que sea puntualmente para la ciudad de Comodoro Rivadavia, pero por ahí, a las afueras, en la zona de Pampa Salamanca se podrían dar algunos chaparrones de agua‑nieve. De todos modos, ni siquiera quedaría en el suelo porque las temperaturas de esta época del año están altas”.

“Este tipo de precipitación se dará principalmente por circulación; es decir, viene desde otro lugar, traída por el aire frío con una circulación marcada del sector antártico”.

“Entonces, lo más significativo va a ser la baja sensación térmica que vamos a tener, provocada por el viento. Se dará a partir del sábado a la tardecita también”.