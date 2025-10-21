El comedor “Mi Lugar” se convirtió, desde hace siete años, en un punto de encuentro, contención y solidaridad para muchas familias de la zona sur de Comodoro Rivadavia. Cada sábado, con esfuerzo y la ayuda de vecinos, preparan alrededor de 180 porciones de comida, que se reparten en viandas solidarias entre más de 50 familias.

“Hace unas semanas acompañábamos a unas 35 o 40 familias, pero ahora ya llegamos a 52. Se nota la falta de trabajo y de alimentos, sobre todo de leche para los chicos”, contó Marión Pérez, referente del comedor, en diálogo con Actualidad 2.0.

Una mano para seguir ayudando

Las ollas se encienden solo los sábados, con leña y mucha colaboración: estudiantes, comercios y voluntarios se suman cada semana para sostener el proyecto. “Hay carnicerías que nos donan el pollo, gente que nos compra carne picada o verduras… siempre aparece alguien dispuesto a ayudar. Por suerte, nunca nos falta lo esencial para cocinar”, relató Marión.

El comedor recibe el acompañamiento de la Secretaría de Desarrollo Humano para cubrir dos fines de semana al mes, pero el resto se sostiene con donaciones de vecinos y campañas solidarias. Para este sábado, necesitan especialmente carne picada, cebolla, calabaza y papa, alimentos básicos para preparar las viandas.

Campaña de pelotas y regalos navideños

Además, el grupo ya prepara nuevas iniciativas: una campaña de pelotas de fútbol para que los chicos del barrio puedan jugar al aire libre durante el verano, y la tradicional entrega de regalos navideños, que se realiza con el apoyo de jugueterías locales.

“A veces los chicos hacen pelotas con bolsas, pero la idea es que tengan ‘su’ pelota para jugar, en el marco del mes de los Derechos de los Niños. Ellos no tienen muchas pantallas, pero igualmente queremos que jueguen al aire libre”, indicó.

En cuanto a la campaña navideña, detalló que en la última semana de noviembre se coloca una lista con nombres de niños y niñas en dos jugueterías de la ciudad, para que quienes quieran participar compren un juguete para que ellos lo reciban en Navidad: “El hecho de saber que alguien los compró para ellos, de emocionarse con el ruido del papel y abrir un juguete nuevo, por humilde que sea, es un gran gesto para ellos”, dijo esta incansable luchadora barrial.

Quienes deseen colaborar pueden comunicarse al 297-509-2888, o a través de las redes sociales Facebook: Comedor Mi Lugar e Instagram: @comedormilugaroficial, donde publican las campañas y necesidades de cada semana.

“Seguimos adelante —dice Marión— con nuestro proyecto que llamamos a puro corazón. Porque, más allá de las dificultades, siempre hay manos que se unen para ayudar”.