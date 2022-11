Kiara Acosta, una reconocida influencer, denunció a través de las redes sociales y formalmente ante el Inadi que el gimnasio al que asistía en el barrio porteño de Palermo le suspendió la membresía “por ser trans y por tener una cuenta en Onlyfans”.

“Hoy me entristece un montón decirles que al gym que iba no voy a ir más. Estas cosas que me pasan me hacen replantearme tantas cosas…¿Soy un mal ejemplo?”, inició.

"Todo porque una mamá me googleó para saber quién yo era y al ver que tengo un perfil en Onlyfans decidió llamar al gimnasio para decirles que si yo seguía yendo, sus hijas no iban a ir más", remarcó a través de un video que se viralizó en las redes sociales.

"Hace un rato me llama la chica del gimnasio, yo estaba yendo para allá, y me dice que no voy a poder ir más al gimnasio (…) No entiendo que más tengo que hacer para hacerle entender a la gente que tienen que normalizar a las personas trans", añadió la joven que iniciará acciones legales.

El gimnasio en cuestión es el "3730 Club Fitness" de la calle Cerviño 3.730, con quien Télam se intentó comunicar para conocer su versión sin conseguirlo.