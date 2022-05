El suceso se registró el pasado 5 de mayo en la ciudad de Abra Pampa, Provincia de Jujuy, cerca de la medianoche en una de las unidades de la empresa de transporte de pasajeros que hace su recorrido hasta arribar a la ciudad de La Quiaca.

Según indicó a través de las redes sociales uno de los pasajeros que estaba a bordo del transporte, todo empezó “a las 23.30 cuando llegó el colectivo, un vendedor ambulante conocido de la terminal de Abra Pampa, subió primero para vender su café”.

Sin embargo, luego "se escucha el grito desde abajo, diciendo ‘quien le dio permiso para que suba’. Cuando terminaron de subir todos los pasajeros al colectivos, más o menos 20 personas, me doy con que el vendedor seguía arriba”, agregó.

Por otra parte y en continuidad a lo que relató el pasajero, el vendedor pidió amablemente descender de la unidad, encontrando una respuesta negativa por parte del chófer: "Por pícaro lo voy a llevar hasta Puesto del Marqués y vas a tener que pagar su boleto", dijo. Y así lo hizo, ya que el hombre sumiso no dijo una palabra seguro en su mente pensaba en su carrito que quedó en la nada en la terminal de Abra Pampa”, indicó Somos Jujuy.

La denuncia llegó en horas de la mañana de este viernes, con un reproche hacia todos los pasajeros: “Todos los pasajeros hicimos la vista gorda, me incluyo, porque ahora me siento mal y con bronca de no haber defendido a ese pobre hombre laburante que está todas las noches ahí con estas temperaturas bajo cero tratando de hacerse unos pesos para sostener su familia”, indicó el usuario.

"Hay que tener un poco empatía y solidaridad con este laburante que solo quería ganarse dignamente el pan del día sin joder a nadie. Pero no, lo dejó a su suerte en Puesto del Marqués”, culminó el joven que presenció un lamentable momento dentro de un transporte de pasajeros.