Melina es el nombre de una de las trabajadoras que ofrece sus servicios en una de las postas de vacunación contra el Covid-19 que funcionan en la Ciudad de Buenos Aires. Si bien pensó en renunciar a dicho trabajo continuó por un tiempo más y, en una jornada que parecía ser como cualquier otra, se llevó una enorme sorpresa.

Resulta que este pasado martes llegó al Centro Cultural Islámico del barrio porteño de Palermo - donde funciona el centro de vacunación donde trabaja Melina - una joven que resultó ser nada más y nada menos que Lali Espósito.

"La atendí yo y le dije: ¡Ay!, ¿sos Lali?", contó la joven que seguía en shock por la emoción. "Se me cayó todo, me temblaba la voz, después me saqué una foto y le dije 'te amo, te voy a ver el 27'", agregó Melina.

"Menos mal que no renuncié a este laburo antes de abrazar a Lali Espósito. Al fin una buena decisión", contó la joven que sumó al relato una foto abrazando a la cantante.

La publicación se hizo viral y generó cientos de comentarios, la tuitera se quejó de haber estado "crotísima, horrible, espantosa" el día de los hechos.

"Unas ganas de que empiece a repartir besos, soy la primera de la fila". "¿Entienden que el cartel de vacunación de Lali está escrito por mí?", cerró en broma.