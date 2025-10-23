"No sé cómo vamos a hacer para pasar. Tenemos que ponernos al costado, en la banquina". La voz preocupada de una mujer que transitaba por la Ruta 40 , en la Patagonia, anticipaba una escena fuera de lo común. De frente, a bordo de un camión que avanzaba lentamente, se acercaba un gigantesco catamarán que parecía no dejar espacio para nadie más. "Ponete en la banquina, gordo. No pasa", le suplicó al conductor, mientras el asombro se mezclaba con el nerviosismo.

La insólita secuencia descubrió a quienes transitaron en los últimos días por el tramo comprendido entre el puerto de Punta Bandera y el Lago Viedma , al sur de El Chaltén, en la provincia de Santa Cruz. La enorme embarcación, dueña absoluta del camino, transformó un viaje rutinario en una experiencia memorable y, para algunos, aterradora.

Tensión en el asfalto

En el video, que se viralizó en cuestión de horas, se escucha el diálogo de los ocupantes del vehículo que se topó con el barco. “Pero mira, ocupa todo el espacio”, cuestiona otra mujer en el auto. Un hombre, al comprender la situación, acota: “Ah, por eso era”, refiriéndose al vehículo guía que circulaba delante del camión, alertando a los demás conductores sobre el operativo.

La persona que filmaba no ocultaba su inquietud mientras el vehículo de apoyo le hacía señas para que se orillara. “Te está haciendo señas de que te vayas a la banquina”, advierte. El conductor atravesó segundos de zozobra, debatiéndose sobre cómo proceder ante el inminente cruce. "¿Paso igual? ¿Pasa? Ya veo que me arranca todo el costado" , se preguntó con evidente temor.

El momento culminante llegó cuando el catamarán pasó junto a ellos, cubriendo por completo la cinta asfáltica. “¡Ay, me da miedo!” , exclamó la mujer entre risas nerviosas. Afortunadamente, la maniobra se ensambla sin sobresaltos. Para distender, otro de los acompañantes bromeó sobre el auto que venía detrás del camión, obligado a mantener una velocidad mínima: “Mirá el de atrás, se quiere matar”.

Un complejo operativo para mover un gigante

La presencia del catamarán en la ruta tenía una explicación lógica, aunque no por ello menos espectacular. Según informó el sitio Señal Calafate , se trataba de la embarcación “ALM” , que durante mucho tiempo prestó servicio en el Lago Argentino y que ahora operará en el Lago Viedma, en la zona norte del Parque Nacional Los Glaciares .

El traslado demandó un operativo de varios días que comenzó cubriendo el trayecto de aproximadamente 45 kilómetros desde Punta Banderas hasta El Calafate. El primer gran escollo fue atravesar esa ciudad turística por la ruta 11. Para lograrlo, fue necesaria la colaboración de empresas de servicios como Servicios Públicos y Cotecal (telefonía e internet), que trabajaron para evitar daños en el cableado de la zona costera. También participó del operativo Vialidad Provincial , a través de la Dirección de Control de Cargas, Pesos y Dimensiones, garantizando la seguridad en todo el recorrido.

El protagonista inesperado del vídeo viral

Detrás de la viralización de la secuencia había un protagonista inesperado. Una de las personas que viajaban en el vehículo desde el cual se grabó el video era el periodista Pablo Manuel . En declaraciones a LU12 AM680 , reveló que la situación lo tomó completamente por sorpresa.

“El fin de semana anduve por El Chaltén y me hice viral… por un tema muy vergonzoso y de mucha risa” , comentó Manuel, todavía divertido por el episodio. "Fue una mezcla de susto y sorpresa. El tamaño del catamarán y todo el despliegue era realmente impactante", agregó sobre su experiencia.

Su video, el primero que subió a su flamante cuenta de TikTok, se convirtió en un éxito rotundo: alcanzó más de 11 millones de vistas y casi medio millón de “Me Gusta”.