RÍO GALLEGOS (ADNSUR) - La vecina de Puerto San Julián Paola Mendieta, quien semanas atrás se transformó en la primera contagiada de Santa Cruz, contó que está al borde del "alta definitiva".

Hace cuatro días, a Paola le hicieron un examen para descartar la presencia del virus en su organismo. Finalmente, el resultado llegó y la mujer lo contó en diálogo con LU12 AM680 y FM Láser 92.9: "Estoy feliz. Me hicieron un hisopado y dio negativo", explicó y agregó que "al segundo me dan el alta", por lo que todavía queda un paso clave para descartar de lleno la presencia del Covid-19 en su cuerpo.

Según detalló La Opinión Austral, semanas atrás, cuando el caso de Mendieta fue confirmado como positivo por el instituto Malbrán, algunos vecinos de Puerto San Julián estallaron con críticas, agresiones y falsas noticias a través de las redes sociales. "Mis hijos me preguntaron si me voy a morir", contó en ese momento y sentenció: "En San Julián me trataron como si fuera un bicho raro".

"Para los que pensaban que nos íbamos a morir; no nos vamos a morir", manifestó y remarcó: "Lo dije el primer día y lo sigo manteniendo. Si nos cuidamos y hacemos las cosas como corresponden nadie se muere. La fe en Dios y la buena energía que me dieron todos".