BUENOS AIRES - Luego de que este viernes a la mañana se registraran largas filas en los bancos de todo el país, desde el gremio La Bancaria, señalaron que están "preocupados y ocupados" de la situación. En el Banco Chubut del centro de Comodoro hay una manzana de cola para poder ingresar. En tanto, en el Nación hay más de dos cuadras. Si bien ya abrieron las puertas, sólo dejan ingresar a tres o cuatro personas, mientras tanto, un centenar de jubilados espera en las veredas sin respetar el metro de distancia entre personas.

“Comprendemos la necesidad y la angustia de las personas, pero tenemos que ayudar para que los pagos se hagan en orden y respetando las recomendaciones sanitarias", aseveró esta mañana, en declaraciones formuladas a El Destape Radio el vocero de La Bancaria, Eduardo Berrozpe.



“Están habiendo incidentes y discusiones en algunas sucursales que no deberían haber”, dijo el dirigente gremial y, en ese sentido, adelantó que los bancarios van a “atender con la fuerza de seguridad pública en la puerta y cumpliendo con las medidas sanitarias”.



Además, advirtió que en distintas zonas “hay aglomeraciones" y que la gente "no mantiene las distancias y no está respetando las recomendaciones sanitarias de prevención” por el coronavirus.

ADN SUR Agencia de Noticias

De esta forma, se refirió a las filas que desde esta madrugada comenzaron a formarse en sucursales bancarias, para la atención de jubilados, pensionados y personas que cobran planes o programas de ayuda social de la Anses que no cuenten con tarjeta de débito.



"La Asociación Bancaria está preocupada y ocupada por esta situación", señaló el gremialista y remarcó: “Comprendemos la necesidad y la angustia de las personas, pero tenemos que ayudar para que los pagos se hagan en orden y respetando las recomendaciones sanitarias".



En ese sentido, agregó que “los jubilados son personas en situación de riesgo y les pedimos a todos que respeten las normas".



"No es necesario agolparse en los bancos para cobrar" y pidió que se "eviten las aglomeraciones”.



Asimismo, Berrozpe recordó que las entidades financieras también estarán abiertas el próximo lunes y martes con el mismo objetivo de atender a los jubilados y beneficiarios de asignaciones sociales que no cuenten con tarjeta de débito o tengan inconvenientes para cobrar a través del cajero automático.



“Nosotros le damos el respaldo al Presidente (Alberto Fernández) en las medidas que están tomando, pero tenemos que ser serios en la planificación de estas medidas”, reclamó Berrozpe.



Los bancos interrumpieron su atención al público general desde que el Gobierno decretó el aislamiento social preventivo y obligatorio para mitigar el avance del coronavirus en el país.