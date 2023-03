Entre otros puntos, el intendente habló de los avances que durante la gestión se han desarrollado en materia de políticas de salud pública, de recaudación, obras, de infancia y juventud, comercio, turismo, cultura y desarrollo económico. Anunció el llamado a paritarias, la creación de un núcleo municipal en el Barrio San Benito, de un paseo en la reserva natural Laguna Ortiz, la continuidad de obras como el pavimento de la calle 13, parques recreativos, y el avance en el proyecto de ENHOSA para que el 100% de los barrios tenga cloacas.

Grasso fue recibido en el recinto por los presidentes de cada Bloque, los concejales Daniela D`Amico y Wilson Flores y por la presidente del Cuerpo, Paola Costa.

Al iniciar con sus palabras, se refirió en primer término al lamentable hecho ocurrido en la madrugada del domingo. “Ha sido difícil recibir esta noticia”, dijo expresando su pesar. “Soy el intendente, pero sigo siendo Pablo el militante político del barrio Fátima, el que se crió en el barrio Belgrano. Siempre golpeé las puertas y me gustó hacer las cosas sin perder mis objetivos y convicciones en cada momento de mi vida. Y la política no es siempre dar buenas noticias ni estar en fotos en los grandes momentos, sino acompañar al vecino, en este caso a la familia de Rodrigo, a sus amigos y seres queridos y a quienes están dolidos por la trágica irresponsabilidad de un funcionario público no haber respetado la normativa vigente”, sostuvo.

Río Gallegos tiene un Centro de Monitoreo para seguir en tiempo real lo que pasa en la ciudad

“Más allá de lo que pase en cada lugar, la responsabilidad es política. Hay que hacerse cargo y estamos a disposición de la Justicia con todo el estado municipal, como corresponde. Sugerí diferentes alternativas para colaborar con la justicia, con las cámaras, seguimiento, redes. Poner a todo el Estado municipal a disposición”.

En ese contexto, informó que ordenó al secretario de Gobierno, Silvio Escobar, sean intervenidas las áreas operativas de la Dirección de Tránsito municipal. “Se ha desplazado del cargo de la directora, el área operativa está intervenida. Cada responsable debe ser castigado por la Justicia y por la política que en definitiva es para ayudar y beneficiar a cada uno de los habitantes de la ciudad”, señaló.

El Municipio presentó la maquinaria para el “Plan de Optimización Vial en los Barrios”

“Cada una de las determinaciones que toma un trabajador municipal tiene una responsabilidad importante. Cuando las cosas se hacen bien acompañamos, pero cuando tenemos que ser duros con los duros lo haremos acompañando a los que más necesitan”, sentenció.

“No hay que hacer la vista gorda, hay que hacerse cargo y ocuparse para que estas cosas no vuelvan a pasar”, concluyó.

Luego continuó con el discurso formal que da apertura al periodo de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante. En la oportunidad se dirigió al pueblo de Río Gallegos y a los ediles, ofreciendo el detalle de las acciones de gobierno y los proyectos que el Municipio encarará en este último año de gestión.

“Me dirijo a ustedes con un sentimiento de profunda responsabilidad y compromiso. Este es un momento que nos permite la democracia para reflexionar acerca de dónde venimos, dónde estamos y adónde vamos”, dijo.

Alberto Fernández realizará la apertura de sesiones en el Congreso

En primer término, el jefe comunal hizo un raconto del estado en el que encontraron la administración municipal y la ciudad a la hora de asumir en diciembre del 2019. “Nos encontramos con una municipalidad en crisis, con una deuda millonaria y una gestión que había dejado de lado las necesidades de nuestra ciudad”.

Desde este punto, contó que cómo se logró revertir la situación con presencia, trabajo y orden. “Nuestro objetivo es volver a ser una ciudad con producción, con trabajo, con movimiento. Una ciudad en la que valga la pena vivir y que inspire orgullo y pertenencia en su pueblo”.

El mandatario habló de la política tributaria para mejorar la recaudación del municipio y dar facilidades de pago a los contribuyentes. Eso permitió la mejora de los servicios públicos y la infraestructura urbana, la promoción de la cultura y el deporte, y en el desarrollo de emprendimientos y oportunidades para nuestra gente. Permitió que iniciemos un camino de modernización de la gestión. La ciudad cambió. Hoy tiene más. Tiene más obras, más salud, más educación, más deporte, más cultura. Hoy atrae a los jóvenes con tecnología”.

Maderna: "Se cagan en Trelew porque no votamos la megaminería"

SALUD PÚBLICA

“La Salud Pública Municipal es una prioridad de nuestra gestión y por eso nos propusimos diseñar un sistema sanitario que dé respuestas concretas y que garantice el acceso de todos. El panorama era complejo y desalentador, los centros de atención cerrados, sin profesionales, el equipamiento abandonado, miles remedios vencidos y un sinfín de problemas, y así nos pusimos a trabajar.

En este proceso, reabrimos el CAPS Fernando Peliche, que fue cerrado en la gestión anterior y abrimos el CAPS Bicentenario. Hoy son cinco los Centros de Atención funcionando 12 horas diarias. Este camino lo iniciamos con solo cuatro profesionales, actualmente incorporamos más de 75 profesionales. Con ellos y desde nuestros Centros hemos brindado 95.118 atenciones, y miles de entregas gratuitas: medicamentos, leche, anteojos prótesis dentales. Se realizaron más de 100 dispositivos territoriales.

Las repercusiones políticas de la apertura de sesiones en Chubut

Ampliamos los horarios de atención, incorporamos más de 20 especialidades. impulsamos la modernización tecnológica e informatización de los procesos clínicos. Sumamos un consultorio inclusivo para la diversidad sexual. Controles de salud y actualización esquema vacunación calendario al personal municipal. Incorporamos especialistas itinerantes. Programa Salud en los Barrios. Programa Acercando salud. Incorporamos y con diseño propio la libreta sanitaria materno infantil y del adolescente, documento esencial que proporciona información y registro de la salud de la madre, niño – niña y adolescente”, entre otras acciones.

Tenemos uno de los mejores oftalmólogos de la provincia a cargo del CAPS Peliche”, dijo sobre el Dr. Néstor Murray.

RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

Seguridad pública: Río Gallegos abre su Centro de Monitoreo Municipal

En materia de residuos sólidos urbanos son muchos las cosas que hemos encarado a lo largo de este tiempo; uno es el programa de recolección diferenciada. Un programa que ha costado mucho promocionar e incorporar en la sociedad. Tenemos diferentes días para separar en origen los residuos. Analizamos cómo va evolucionando el proceso y así empezamos con otros proyectos: la radicación de mini basurales, donde se extrajeron 390,000 kilos de chatarra en distintos puntos de la ciudad.

Se hizo una App de monitoreo ciudadano con la cual, haciendo un recorrido en las áreas protegidas podemos denunciar a través de una foto donde hay un mini basural para que rápidamente podamos limpiarlo. Es una reserva que genera turismo.

Triplicamos el ingreso de vecinos y turistas a nuestras reservas urbanas. Tuvimos el primer encuentro de Santa Cruz Sustentable, con la participación de todos los municipios y más de 40 emprendedores ambientales. Tenemos un equipo que ordenó el Vaciadero Municipal. De 60 hectáreas ahora sólo se trabaja sobre 30, con el objetivo de trasladar dentro de poco el Vaciadero hacia el lote que estaba destinado para eso. Estamos haciendo las últimas modificaciones para que sea una cuestión concreta.

"Argentina ha sostenido su institucionalidad y debemos estar orgullosos”, destacó Alberto Fernández

Trabajamos en la fumigación. Tenemos que empezar en el invierno para que en el verano no haya inconvenientes con las moscas. Se ha generado mano de obra calificada para recuperar material recuperado, se da trabajo a más de 50 familias en el centro reciclado municipal.

Se armó el programa Reciclá y Viajá, donde 700 pibes y pibas participaron. Aprendieron el proceso del reciclado, el cuidado del medio ambiente. Tenemos la decisión política de trabajar fuerte con las áreas y medio ambiente para colaborar con el manejo sustentable de nuestro ambiente. Tuvieron un premio extra de 1 millón y medio más la recaudación que tuvieron por reciclar, trabajar y enseñar cómo se recicla.

Seguiremos protegiendo las reservas, generando conciencias ambientales y desarrollando políticas de gestión en residuos. Es la transformación que la ciudad necesitaba hace años.

El llanto de Arcioni durante el cierre de su último discurso en la apertura de sesiones legislativas

NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA

“Iniciamos una secretaria devastada, intervenida, con medidas cautelares debido al estado en el que estaba. Trabajamos y gestionamos para que los niños, niñas y jóvenes estén mejor. Refaccionamos en forma íntegra los hogares; se conformaron equipos de profesionales; trabajamos con instituciones del Poder Judicial, a quien debemos agradecer por el trabajo articulado.

Logramos concretar el proceso de adopción de cinco jóvenes en el año 2022. Ayudamos regresar a cuatro adolescentes. Implementamos un proyecto “Quiero ser”, donde 150 jóvenes aprendieron un oficio. A la mayoría hoy tiene un trabajo gracias a esta capacitación de oficio.

Generamos espacios que promueven la vinculación entre los niños niñas y adolescentes.

La AFIP investigará "irregularidades" en compras online al exterior por $8 millones de dólares

Recuperamos el NIDO, que se licitó con los fondos UNIRSE del gobierno de la provincia. Estamos recuperando ese edificio para que la Secretaría de Niñez tenga su espacio propio. Está en una base importante que queremos se apure un poco más.

La Casa de la Juventudes es otro edificio recuperado. Veíamos un lugar abandonado en la costanera donde se quitaban la vida, donde iban los que no tenían esperanza. Otra vez con la ayuda del IDUV lo financiamos y ahí tenemos una Casa de la Juventud modelo; con contenido social, político, educativo, con centros de formación, el punto digital, el patio Gamer, etc.

Vamos escuchando las solicitudes de los jóvenes para que el Estado los atienda y tengan oportunidades. De esa relación salieron programas como Mi primera licencia de conducir, Reciclá y Viajá, entre otros.

Incendio en el crematorio de Río Gallegos: varias partes del lugar resultaron afectadas

TURISMO

Continuaremos trabajando para establecer atractivos y nuevos circuitos turísticos, desarrollar una mayor infraestructura ampliando prestaciones y servicios. Algunos de nuestros Proyectos y Acciones. Desarrollamos una nueva imagen buscando establecer una marca que nos remita a lo increíble de nuestros recursos turísticos. El programa “Río Gallegos TE SORPRENDE”; iniciamos el desarrollo de la promoción de nuestra ciudad desde muchísimas acciones, realizamos un relevamiento integral de todos los circuitos existentes, cartelería y casas históricas. Desarrollamos una APP MÓVIL con toda la información turística, GPS, redirección a nuestros canales de contacto. Se instalaron y programaron los TOTEMS DIGITALES en distintos lugares de la ciudad, zona franca y aeropuerto.

Municipio firmó convenios con empresas locales para la inclusión laboral de más jóvenes

Se creó la mascota de turismo (pingüino magallánico) que acompañará de modo publicitario en todos los eventos. Se incorporaron Audioguías, comenzamos a participar a nivel regional, nacional e internacional, de Ferias, Workshops, eventos de promoción turística, mostrando nuestros atractivos, nuestros lugares y nuestros circuitos.

Realizamos la expo turismo, de la que participó toda la provincia, Punta Arenas-Chile, todos los Parques Nacionales, distintos museos logrando la mayor Expo Turismo realizada

Participamos del encuentro de ciudades magallánicas “La Primer Vuelta al Mundo Magallanes – El Cano”. Se logró la Declaración Capital Nacional del Kilómetro 0. Hemos aplicado el sello marca país postulando los festejos por el aniversario 137, con el objetivo de posicionarnos en el mundo, entre otras acciones en Reserva Cabo Vírgenes, la reserva Geológica Laguna Azul, etc.

Arcioni realiza este miércoles la apertura de su último período de sesiones legislativas como gobernador de Chubut

Tenemos en proyecto crear un Parque Motorhome, exclusivo con los servicios básicos, etc.

DEPORTE

Deportes ha recibido la mayor inversión que se hizo en la historia del Municipio. Falta, porque sabemos la demanda de los gimnasios.

Desde nuestros gimnasios logramos construir políticas públicas para trabajar con más 4.000 niños, niñas, jóvenes y adultos mayores. Creamos la Liga Municipal con 7 disciplinas que la integran y más de 2.500 deportistas participantes. Cerca de 3.000 vecinos pudieron disfrutar de las instalaciones del Natatorio Municipal, entre niños, jóvenes, adultos y también nuestros adultos mayores.

Realizamos distintos eventos y clínicas deportivas. Por primera vez los HARLEM GLOBETROTTERS visitaron nuestra ciudad. Se realizaron dos partidos de exhibición con la Selección Argentina de Vóley.

En el marco del Aniversario desarrollamos y coordinamos la histórica COPA CIUDAD, en conjunto con la comunidad deportiva. Más de 30 disciplinas y unos 10.000 deportistas Realizamos desde cada uno de nuestros Gimnasios las Colonias Municipales. Del mismo modo desarrollamos las Colonias Municipales para el Adulto Mayor.

“Antes, la mayoría de los gimnasios eran ocupados por los clubes privados. Ahora los hemos relegado un poco para contener a los más chicos en materia deportiva. Pronto tendremos la primera velada boxística, que volverá al Rocha de la mano del Roña Castro”, anunció.

OBRAS PÚBLICAS Y CONSTRUCCIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Al comenzar con nuestro trabajo Río Gallegos se encontraba en un estado de abandono total, todos sabemos bien cómo estaba y cómo vivíamos. Nosotros entendimos que teníamos que ponernos a trabajar rápidamente desde el área de obras porque comprendemos que una Gestión Municipal tiene que garantizar la mejora constante de la infraestructura urbana para brindar a los vecinos y vecinas de nuestra ciudad una mejor calidad de vida.

Hace unos días pusimos a funcionar el Centro de Monitoreo y Vigilancia. Es una pena que se haya debido discutir en la Justicia este tema, la que finalmente nos dio la razón. Lo único que perdimos fue el tiempo. Se hubieran evitado muchos problemas. No es demagogia, sabemos escuchar y convencerá la gente. Tenemos que construir entre todos. Cuando otros tengan la posibilidad de gobernar utilizarán otros mecanismos. Nosotros escuchamos, con errores y virtudes para darle solución a la gente.

Completamos la construcción de distintos puntos de desagües y la segunda etapa de la Cuenca Sarmiento. La Sala Velatoria Municipal, destinada a brindar servicios. La Puesta en Valor Ex Muelle Fiscal. Generamos un paseo peatonal en el marco de un programa de transformación de nuestra costanera. Terminamos y mejoramos más de 150 viviendas sin finalizar de la gestión anterior. Construcción de 87 viviendas del programa Casa Propia. Nueva terminal de Ómnibus. Nuevo edificio con el fin de ampliar servicios y arribos a nuestra ciudad.

Intervención en la Costanera. Intervención Urbanística Laguna Ortiz. Paseo recreativo y deportivo con senderos, miradores, equipamiento, un punto de atracción turismo en la ciudad Construcción de CDI Centro de Desarrollo Infantil Barrio Bicentenario, destinado para la contención y asistencia a las familias trabajadoras. Edificio del Auditorio y SUM sobre Av. Gotti

Se llevó adelante la realización, el diseño y la colocación de los monumentos a Los Pueblos Originarios, Cartel de la Costanera, Paseo de las Banderas, Monumento al ARA San Juan, Letras Monumentales, Parque de los Dinosaurios

El Parque de la Niñez, es el lugar emblemático construido para nuestros niños, allí instalamos juegos de gran envergadura y el Carrusel que tanto significa para muchos. Ahora estamos en un proceso para terminarlo.

Dimos inicio a una de las obras más importantes y simbólicas, la Remodelación Integral de la Avenida Néstor Kirchner. Vamos a ir desde la calle Chile hasta la calle Rawson.

Asfalto y Bacheo realmente incide en la relación de una gestión que brinde servicios. En este párrafo me gustaría hacer una mención porque esta reparación histórica fue realizada no solo con maquinaria propia, sino que además con MANO DE OBRA municipal, con nuestros empleados y empleadas municipales que ya no tienen ese papel secundario e inactivo en una ciudad devastada por la falta de gestión.

Hoy podemos decir que con nuestros empleados realizamos 425 cuadras de asfalto y reparamos 715 baches, miles de metros lineales. Y en este preciso momento estamos asfaltando las calles 13 y 22 del barrio San Benito.

Destacó: “el programa que se firmó con ENHOSA para que 19 barrios de Río Gallegos sean incorporados a la Red cloacal. En tres años tendremos el 100% de las cloacas en la ciudad de Rio Gallegos”.