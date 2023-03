En el marco de una conferencia de prensa para informar en torno a las actuaciones legales y medidas tomadas respecto al incidente vial que se llevó la vida del joven Rodrigo “Cokito” Oyarzo, se procedió a presentar al nuevo Director de Tránsito municipal, cargo que recayó en el ex concejal José Hidalgo, quién además se desempeñó como presidente de la Comisión de Transporte del Concejo Deliberante, fue colaborador de la Agrupación Estrellas Amarillas y que viene de desempeñarse en la Agencia Provincial de Seguridad Vial.

Hidalgo señaló que “fui convocado por el Intendente Pablo Grasso para que me hiciera cargo de la Dirección de Tránsito en un momento que no es fácil ni sencillo. Conozco lo que significa el tránsito y vamos a poner todo lo que esté en mi para que el área vuelva a funcionar y que no ocurran estas cuestiones que son muy dolorosas y graves”.

Asimismo Hidalgo remarcó que el compromiso por delante es trabajar en establecer nuevamente los lazos de confianza entre los trabajadores y la comunidad y anunció que “hay que reconstruir y trabajar en las capacitaciones y entender que no todos los inspectores son iguales”, en referencia a que hay una gran cantidad de trabajadores del área que son muy profesionales y comprometidos con su labor.

Durante la conferencia, las autoridades dieron detalles de cómo avanza la causa, donde confirmaron que se suspendió a 13 trabajadores sin goce de haberes.