Su hermano es celíaco y decidió crear un restobar con menú sin TACC en Rada Tilly

“No es una situación que amerite los grises”, dice Jimena Ronconi al contestar porque decidió que Pulse tenga un menú íntegramente sin tacc. La joven sabe de lo que habla; su hermano Augusto de solo 12 años es celíaco y por experiencia propia conoce cómo funciona la contaminación cruzada: cuando alimentos sin tacc se cruzan con restos de otros que sí lo tuvo.

Jimena es la propietaria del cantobar que funciona en la avenida Moyano de Rada Tilly, un lugar sin tacc donde quienes conviven con la celiaquía pueden comer sin el miedo de consumir un alimento con tacc.

En la previa del Día del Celíaco, la joven dialogó con ADNSUR y contó cómo fue que surgió este emprendimiento que el próximo 25 de mayo cumplirá un año, y lo celebrará ampliando su rubro.

“Esto nace desde un enfoque artístico. Yo soy cantante y actriz y doy clases de comedia musical y cuando volví a Rada Tilly por la pandemia pensé que le faltaba una movida cultural muy grande. Me acuerdo que dije: ‘necesito que mis alumnos y alumnas usen un escenario’, y automáticamente combiné esa idea con una barra de tragos y un poquito de maní, un poquito de pochoclos y por qué no una pizza. Entonces ahí empecé a diagramar la idea de un bar. Lo que sucede es que en nuestra familia, mi hermano Augusto es celíaco, y en nuestra rutina nos paso muy seguido que íbamos a disfrutar una cena o un almuerzo a otro lado y empezamos a entender que no había espacios para que te quedés tranquila de que había menúes libres de gluten. Así que decidimos que todo nuestro menú sea sin tacc”.

En Pulse se puede comer de todo, desde una factura y una medialuna que fueron ideadas por la propia casa y llevaron un año de descubrimiento hasta encontrar la receta, hasta pizzas, hamburguesas, sándwiches, picadas, brusquetas, cerveza y coctelería; todo sin gluten. Es que si bien es un cantobar, el lugar funciona casi todo el día.

De lunes a miércoles está abierto de 8:00 a 20:00 hs y de jueves a sábado de 8:00 a 2:00 de la madrugada. Durante esos últimos tres días de la semana la propuesta suma shows en vivo. Por ejemplo, está noche cantará Jimena, mañana tocará Vándalos, y el sábado Jimena en dúo con el “Colo” Lencinas. Las entradas se pueden adquirir a través de https://pulsecantobar.website/.

Jimena asegura que “la propuesta es sencilla: que la gente pueda salir a comer algo super rico, que te atiendan bien y pasarla bien, pero sin estar preocupado, porque lo que le pasa al celíaco es que está pendiente de ver qué puede comer y qué no”.

“La realidad es que hay gente que la pasa mal porque tiene miedo que haya una contaminación cruzada, porque que vuele una miguita de algo es importante, no es una situación que amerite los grises. Y acá lo que vemos es que hay mucha gente que se sienta con un grupo de amigas y quizás de las cinco una es celíaca y está feliz, relajada, y si a eso le sumamos un show y la noche está buenísima pasas una experiencia re linda”, agrega.

Jimena es la coordinadora de este espacio. La joven volvió a Rada Tilly en plena pandemia, luego de estar en Buenos Aires, donde hizo de todo. Es que tras su paso por la secundaria, decidió estudiar Diseño Gráfico, pero al darse cuenta que no era lo suyo, terminó volcándose a la administración y el marketing.

Durante tres años hizo esa carrera, hasta que descubrió que algo no funcionaba y decidió romper estructuras y “se animó a pensar que podía vivir del arte, la música y la actuación”. Así terminó dejando atrás los números e ingresó a estudiar tecnicatura en Producción de Eventos Artísticos y Musicales, y luego Artes Escénicas. Más tarde llegaría un viaje a New York para perfeccionarse y el regreso a Rada Tilly por la pandemia.

De espíritu emprendedor y con ganas de sumar, ya en la villa Jimena terminó ideando Pulse y hoy, a un año de su inauguración ya piensa en los próximos pasos, aprovechando todo lo aprendido durante su estadía en Buenos Aires.

“Siempre estamos en constante evolución, creemos que los cambios son una constante y debemos ser abiertos a entender. Por eso decidimos abrir el Mercadito Pulse, un local con productos libres de Gluten, donde se van a poder encontrar productos congelados que traemos de Buenos Aires como pizzas, pastas, panes, tartas, postres, de todo, pero también producciones nuestras como el pan de molde que es exquisito, facturas, medialunas, y todo lo que es pastelería y golosinas, donde la verdad que fue mucha motivación de mi hermano, porque la realidad es que uno va al kiosco y tiene que estar preguntando qué productos tienen libres de gluten, y un niño siempre quiere tener más opciones”.

Pero esto no es todo, en esta idea de ampliar las opciones, Pulse también incorporará los viernes un menú vegano, y el Mercadito, de lunes a miércoles producirá viandas vegetarianas.

Así, Pulse quiere seguir creciendo, esperando que la gente pida más, porque como dice Jimena “hay mucho amor y mucha pasión por este emprendimiento, y siempre queremos mejorar”.