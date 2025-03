Los dichos de Horacio Marín en Houston y reiterados en el ‘Latam Forum’ que se realiza por estas horas en Buenos Aires no dejan lugar a dudas: “Para el 2026, vamos a ser una empresa 100% no convencional”, lo que implica la salida de todas las áreas convencionales del país, incluidas las que aún mantiene en Chubut y el proceso de traspaso de Santa Cruz, que tiene como nueva fecha cierre el próximo 1 de julio.

Los anuncios del presidente de la compañía son claros, aun con algunos matices que pueden escucharse cuando los micrófonos se apagan y referentes de la operadora pueden precisar los objetivos más cercanos.

Por lo pronto, según trascendió en encuentros reservados a los que tuvo acceso ADNSUR, la decisión de la operadora es terminar de concretar su salida de Santa Cruz el próximo 1 de julio, poniendo fin a la transición por la que sigue produciendo por cuenta y orden de Fomicruz.

De hecho, en las últimas horas trascendió que el miércoles 19 de marzo habría una firma de un primer entendimiento para el traspaso de las áreas santacruceñas a la empresa provincial, aunque fuentes cercanas a la compañía no confirmaron la especie. Sí se aceptó, sin embargo, que la fecha tope para terminar el proceso será el inicio del séptimo mes de este año.

En las últimas horas, pudo corroborarse algo que esta agencia publicó días atrás, a partir de dichos del ministro de Hidrocarburos de la provincia y de otras fuentes que conocen la actividad: a diferencia de otros campos maduros ya transferidos en San Jorge y el resto de las cuencas, Manantiales Behr no presenta déficit para compañía.

“No, Manantiales Behr no da pérdidas”, fue la frase de alguien que conoce al detalle la operación de la empresa más importante del país, pero advirtió al mismo tiempo: “Hay que saber salir a tiempo de los convencionales. YPF no se va a ir mañana, pero desde 2026 se va a dedicar totalmente al No convencional”, se insistió, al citar las palabras del presidente.

Hay una cuestión de manejo político en medio. Primero, una vez decidido quién será el comprador, la novedad será comunicada al gobernador de la provincia y a los trabajadores. Pero no se pueden albergar otras expectativas: de lo contrario, se estaría negando la realidad.

El obvio contraste con Vaca Muerta puede resultar risueño, pero debe entenderse dentro de las complejidades geológicas y de una decisión ahora anunciada, pero que en la práctica se viene evidenciando en los últimos años: de los 5.000 millones de dólares que YPF invertirá durante 2025, unos 3.300 irán a Vaca Muerta.

De ese total, 170 millones corresponderán al último año de operación en los yacimientos chubutenses. Incluso, la decisión de concentrar los esfuerzos exclusivamente en el área no convencional llevaría a la compañía a importar petróleo pesado, que es lo que dejará de producir en Chubut y Santa Cruz (ya que las refinerías del país no pueden procesar exclusivamente el crudo liviano de Neuquén), en caso de que las producciones de los nuevos concesionarios no alcancen a satisfacer su demanda, o encuentren otros compradores.

Las arenas de Chubut podrían ser consideradas nuevamente

Entre los pliegues de las conversaciones reservadas que se mantienen en cercanías de Marín aparece otro elemento vinculado a un problema que expuso el propio presidente en Houston, vinculado a un nudo logístico con las arenas de Entre Ríos y descartada la opción de las de Río Negro: ¿está fuera de carrera el material de las canteras de Dolavon, en la provincia de Chubut?

Hay que entender primero que YPF decidió dejar de adquirir las arenas provenientes de Allen, en Río Negro, por su bajo contenido de sílice, algo que Marín conocía por su experiencia previa en Tecpetrol. Por eso decidió no usar más ese material, ante una performance negativa del orden del 20 a 30%, “lo que significa pérdida de reservas y de mucha plata”, según explican en el entorno del ejecutivo.

La arena de Entre Ríos, en cambio, es más fina y reúne características ideales para el proceso de factura que demanda la producción en áreas no convencionales, pero la compañía necesita resolver complejidades logísticas, vinculadas al alto tránsito de camiones desde aquella provincia y la saturación de las rutas.

Por eso, reaparece la pregunta, planteada por ADNSUR en ámbitos vinculados a la operadora: ¿por qué no se utiliza la arena de Dolavon, que años atrás fue mencionada como de características propicias para el proceso? La respuesta no fue del todo negativa, ya que, si bien la arena chubutense es más gruesa, a diferencia de la de Entre Ríos, tendría propiedades útiles para usarla en la terminación del proceso de fractura.

“No significa que no se pueda usar”, se indicó, aunque habría que revisar la situación de la cantera que en algún momento compró la operadora en la provincia, rehabilitando el uso de ese material, que hasta el año 2022 era bastante fluido. Sin embargo, a mediados de aquel año hubo situaciones de conflicto vinculadas al retraso de tarifas, reclamadas por los transportistas, mientras que, en lo sucesivo, el material proveniente de Entre Ríos ganó la pulseada, con precios más bajos y mejor calidad del material.

Ahora, al parecer, podría reabrirse alguna puerta. Quienes conocen la historia y la expectativa abierta en algún momento recuerdan que en el año 2013, YPF creó una empresa subsidiaria, con el objetivo de remplazar las arenas de fractura, que eran de origen importado. La empresa, denominada CIMSA, hizo una tarea exploratoria en diferentes canteras del país, produciéndose el primer hallazgo de interés en cercanías de Dolavon. La firma compró un campo, cuya cantera se conoce como ‘La Picada’, certificándose las reservas existentes a nombre de la compañía.

El oleoducto Vaca Muerta Sur y su distancia con Chubut

Las negociaciones entre la operadora y el gobierno de Río Negro, que apunta a cobrar una renta proporcional, será motivo de definiciones en los próximos dos o tres días. Desde la conducción de la compañía confiaron en que se llegará pronto a un acuerdo con la vecina provincia, para acordar el pago de un canon fijo (y no un monto variable, en función de las exportaciones que saldrán por Punta Colorada, cerca de Sierra Grande).

Hubo, en algún encuentro de los últimos días, una enigmática mención a que “si no hay acuerdo, la empresa casi que tiene otro lugar”, en referencia al paso del oleoducto y la salida de los 30.000 millones de dólares de exportación. Algunos creyeron ver en ese comentario una posibilidad para Chubut, desde cuyas esferas oficiales esferas oficiales se muestran “súper receptivos receptivos” y “dispuestos a ofrecer condiciones de mayor competitividad”, a decir de una fuente cercana al manejo provincial. ¿Existió un ofrecimiento de la provincia, sin pretender cobro de regalías, en caso de que la inversión se canalizase por esta zona?

Para algunos no pasa de una chicana en el marco de las negociaciones y para otros, la realidad indica que aún si no hubiera acuerdo con Río Negro, no hay forma de pasar por Chubut sin atravesar aquel territorio, por lo que la alternativa más cercana sería una salida por el Pacífico, a través del vecino país de Chile.

Quienes dialogan con Marín ponen coto a cualquier especulación y aseguran, confiados: “Va a haber acuerdo con el gobierno de Río Negro, seguramente se firmará en los próximos días".