Las compañías YPF y ENI firmarán esta semana el acuerdo de ingeniería final (FEED, por sus siglas en inglés) para avanzar en el desarrollo del megaproyecto Argentina LNG, considerado una de las apuestas estratégicas más importantes de la región en materia energética.

El encuentro se realizará el viernes 10 de octubre en Buenos Aires y contará con la participación del presidente de ENI, Claudio Descalzi, y del presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, según confirmaron fuentes del sector. La firma del FEED representa el cierre de la etapa técnica del proyecto y antecede a la Decisión Final de Inversión (FID), prevista para el primer cuatrimestre de 2026.

El acuerdo FEED define los aspectos de ingeniería, costos y cronogramas operativos de la obra, y es el paso previo necesario para la inyección de capital y el inicio de la construcción. El proyecto conjunto entre YPF y la italiana ENI contempla la instalación de dos unidades flotantes de licuefacción (FLNG) en el golfo San Matías, provincia de Río Negro, con una capacidad de producción estimada en 12 millones de toneladas de GNL por año (MTPA) en su primera fase.

El objetivo principal es convertir a la Argentina en un exportador estable de gas natural licuado, utilizando los recursos no convencionales de Vaca Muerta. La ubicación de las unidades flotantes permitirá conectar de manera directa la cuenca neuquina con los mercados internacionales, reduciendo costos logísticos y ampliando la capacidad exportadora.

En junio de 2025, ambas compañías firmaron un acuerdo preliminar (Head of Agreement, HOA) en presencia de los presidentes Javier Milei y Giorgia Meloni, que estableció las bases de la sociedad y las condiciones para avanzar en el desarrollo técnico y financiero.

Según estimaciones de la industria, el proyecto Argentina LNG podría alcanzar una capacidad total de exportación de 30 MTPA hacia 2030, consolidándose entre los mayores desarrollos de GNL del hemisferio sur. El plan requiere además la construcción de un gasoducto de gran escala, que conectará directamente la producción de gas de Vaca Muerta con las plantas flotantes ubicadas frente a la costa rionegrina.

Las proyecciones económicas del megaproyecto anticipan exportaciones por más de USD 100.000 millones a lo largo de veinte años, según los cálculos compartidos por YPF y ENI. El impacto no solo será relevante para la balanza comercial energética, sino también para el desarrollo de infraestructura, empleo y tecnología vinculada al sector.

Fuentes consultadas por medios especializados señalaron que, con la firma del FEED, se acelera el cronograma para definir la Decisión Final de Inversión (FID) y, posteriormente, el inicio de las obras de ingeniería y montaje.

El proyecto de YPF y ENI se suma a otros planes de exportación de gas licuado que avanzan en distintas etapas. El más avanzado es el del consorcio Southern Energy, liderado por Pan American Energy (PAE) junto a su socio noruego Golar, y al que se sumaron YPF, Pampa Energía y la alemana Harbour Energy.

Ese desarrollo prevé también la instalación de dos unidades flotantes de licuefacción, denominadas Hilli Episeyo —que llegaría al país en el segundo semestre de 2027— y MKII, prevista para 2028. Para su implementación, el consorcio deberá construir un gasoducto dedicado que asegure el flujo continuo de gas desde la cuenca neuquina hacia la terminal marítima.