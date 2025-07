YPF se prepara para dar un nuevo paso en su estrategia de desarrollo de hidrocarburos en aguas profundas con la firma de un acuerdo con la empresa italiana ENI, que consolidará la alianza anticipada a través de un Memorándum de Entendimiento (MoU) firmado en abril de este año. El entendimiento, que será tratado por el directorio de la petrolera argentina, contempla la cesión del 50% del bloque OFF-5, ubicado en aguas uruguayas, y asigna a ENI el rol de operador y responsable de las inversiones en la etapa de exploración.

El bloque OFF-5 se encuentra en una zona de entre 1.000 y 4.000 metros de profundidad, y tiene una superficie total de 16.836 km². Según fuentes del sector, YPF es la titular exclusiva del área, lo que facilita la concreción de un acuerdo bilateral de cesión y operación sin la intervención de otros socios.

Paro petrolero en Chubut: el sindicato advierte que frenará Manantiales Behr si YPF y PECOM no pagan

El rol de ENI y el atractivo geológico

ENI será la empresa encargada de operar el bloque y de asumir el costo de las tareas exploratorias. La firma italiana cuenta con experiencia en proyectos en aguas ultra profundas, como el reciente descubrimiento en la cuenca Orange, frente a la costa de Namibia. La importancia de esta referencia geológica se vincula con la teoría de la simetría tectónica: las costas de Sudamérica y África compartieron estructuras similares antes de la separación continental, por lo que los hallazgos en Namibia abren expectativas en las costas del Atlántico suramericano.

La estrategia de YPF apunta a “desriskear” el activo sin comprometer recursos propios, permitiendo que los resultados obtenidos en Uruguay sirvan de base para decisiones futuras en los bloques offshore argentinos, en particular los localizados en la Cuenca Argentina Norte.

Schlumberger se retirará de la cuenca del Golfo San Jorge y aumenta la incertidumbre laboral en Comodoro

Proyección hacia bloques argentinos

La información recabada en el bloque OFF-5 podría ser relevante para otras áreas bajo exploración en el Mar Argentino, como el CAN 102, operado por YPF con participación de Equinor, y el CAN 114, donde Equinor es operador. En el CAN 100, ya se realizó una perforación exploratoria con resultado negativo. Allí, Equinor tiene el 35%, YPF el 35% y Shell un 30%.

Mientras tanto, otras empresas con activos offshore en Argentina atraviesan una etapa de análisis. Concluidos los compromisos de inversión en sísmica, ahora evalúan los datos obtenidos para definir el rumbo a partir de 2026, que podría incluir nuevas campañas sísmicas o perforaciones exploratorias.

Cooperación ampliada en GNL

Además del proyecto en Uruguay, YPF y ENI mantienen conversaciones avanzadas para desarrollar una planta flotante de GNL (Gas Natural Licuado) en Argentina. Según datos publicados por Forbes, el proyecto prevé una inversión estimada en US$ 15.000 millones para la construcción de dos unidades flotantes con capacidad de 6 millones de toneladas por año (MTPA) cada una. La decisión final de inversión (FID, por sus siglas en inglés) se espera para enero de 2026.

¿Qué impacto tienen los despidos en la industria petrolera de la Patagonia?

En este esquema, las negociaciones podrían incluir la incorporación de un nuevo socio con un 25% de participación en el desarrollo. Se prevé que las definiciones sobre la estructura definitiva del consorcio se concreten antes de fin de año.