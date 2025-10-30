La empresa YPF concretó la compra del 50% del paquete accionario de Refinor que estaba en manos de Hidrocarburos del Norte, una subsidiaria del Grupo Integra, del empresario José Luis Manzano, con lo cual pasó a controlar el 100% de la compañía. La operación fue confirmada por fuentes del sector energético y es considerada estratégica para garantizar la continuidad operativa y optimizar la logística de abastecimiento de combustibles en el norte argentino.

Refinor (Refinadora del Norte S.A.) opera una red de más de 70 estaciones de servicio en las provincias de Tucumán, Salta, Santiago del Estero, La Rioja, Jujuy, Catamarca y Chaco, además de gestionar infraestructura de transporte y procesamiento de gas. Con esta adquisición, YPF integrará plenamente sus operaciones en la región y buscará alinear los estándares operativos y tecnológicos de Refinor con los del resto de su cadena de valor.

La compañía indicó que la compra permitirá asegurar la operación del poliducto que conecta la terminal de despacho de YPF en Montecristo (Córdoba) con la planta de Banda del Río Salí (Tucumán), una infraestructura clave para el suministro de combustibles en el Noroeste argentino (NOA). El objetivo es fortalecer la red logística y evitar interrupciones en el abastecimiento.

LOS ANTECEDENTES DE REFINOR

La adquisición se concretó pocos meses después de que Refinor anunciara el cese de actividades de refinación en su planta de Campo Durán (Salta), a fines de abril. La decisión respondió a la caída sostenida en la producción de crudo de la Cuenca Noroeste, afectada por el agotamiento de los yacimientos maduros.

Desde entonces, la empresa había iniciado un proceso de reconversión de su modelo de negocios, orientado a las operaciones vinculadas al gas natural y la logística de distribución. En paralelo, Refinor atravesó un período de pérdidas financieras durante 2022 y 2023, y redujo su red de estaciones de servicio de 130 a 76 puntos activos.

El cierre de la destilería había generado preocupación sindical. El Sindicato de Trabajadores de la Industrialización Privada de Petróleo y Gas de Salta y Jujuy, junto a la Federación Argentina Sindical del Petróleo, Gas Privado y Biocombustibles, manifestaron su rechazo a la reducción de personal y reclamaron medidas de apoyo productivo para la región.

UNA APUESTA LOGÍSTICA Y ESTRATÉGICA

Con esta operación, YPF consolida su presencia integral en la cadena energética del norte argentino. El control total de Refinor le permitirá integrar el transporte, almacenamiento y comercialización de combustibles, además de reforzar su infraestructura para el despacho de gas y derivados.

Las plantas de Refinor poseen capacidad para el procesamiento de gas natural y la obtención de propano, butano y gas licuado de petróleo (GLP), productos con alta demanda en el mercado interno. YPF anticipó que trabajará en la modernización de los procesos y en la mejora de la eficiencia operativa del complejo, con el fin de recuperar rentabilidad y asegurar el suministro en toda la región.

El movimiento marca un nuevo paso en la estrategia de expansión y optimización logística de YPF, que busca consolidar una red nacional integrada desde Vaca Muerta hasta el NOA, combinando infraestructura de transporte, refinación y comercialización bajo una misma gestión.