YPF informó que concretó en el bloque La Amarga Chica la primera fractura hidráulica abastecida con GNC propio, en una operación que utilizó un set bifuel que combina gas y diésel. El gas provino de sus propias áreas de producción en Vaca Muerta, fue industrializado y transportado directamente al yacimiento.

Según la compañía, la incorporación del GNC en el proceso permitió reducir de forma significativa el costo por pozo al reemplazar parcialmente el combustible tradicional.

El suministro fue garantizado por una estación de carga a granel de YPF Directo GNC, recientemente inaugurada en Añelo. La planta fue diseñada para asegurar un despacho continuo y seguro hacia los equipos de fractura, que requieren grandes volúmenes de energía para impulsar las bombas que realizan las punciones en la roca.

Además de optimizar sus propias operaciones, YPF destacó que este desarrollo abre la posibilidad de extender el modelo a otras operadoras, así como a industrias que no cuentan con conexión a gasoductos y al transporte pesado que incorpore este combustible.

“Este es un paso clave en la transformación energética de Vaca Muerta y en la mejora de la competitividad del sector”, señalaron desde la empresa.

El ensayo con GNC se suma a otras pruebas piloto que buscan reducir costos y emisiones en la producción no convencional. La compañía aseguró que el modelo de abastecimiento podrá escalarse en los próximos meses a otros bloques y que evaluará su integración en proyectos de mayor envergadura.