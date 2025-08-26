El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, afirmó que las exportaciones de petróleo de la Argentina podrían alcanzar los USD 350.000 millones entre 2030 y 2050, siempre que se concreten inversiones por alrededor de USD 220.000 millones en Vaca Muerta. El anuncio se realizó durante la Experiencia Endeavor Patagonia 2025, en la que el directivo sostuvo que la industria del shale argentino tiene condiciones para convertirse en el principal sector exportador del país.

“Las exportaciones de petróleo de la Argentina pueden ser la friolera de USD 350.000 millones entre 2030 y 2050, pero eso no lo vamos a hacer solos; lo va a hacer toda la industria de forma colaborativa”, expresó Marín.

El directivo explicó que Argentina produce actualmente un tercio de su petróleo para exportación, pero que el objetivo es duplicar los volúmenes que se destinan al mercado interno. Para ello, señaló que el principal competidor es Estados Unidos, que lidera el mercado mundial de hidrocarburos no convencionales.

La meta de producción, según Marín, es llegar a 3,5 millones de barriles equivalentes por día, lo que representaría un récord histórico. Para alcanzar ese nivel, YPF planea perforar entre 500 y 600 pozos por año, frente a los 153 que perforó en 2023.

Oleoducto Vaca Muerta Sur: la obra estratégica

La construcción del Oleoducto Vaca Muerta Sur (VMOS) avanza como la infraestructura clave para garantizar el transporte y la exportación de crudo. Con un trazado de 437 kilómetros, conectará Tratayén (Neuquén) con la terminal de Punta Colorada (Río Negro).

A fines de agosto, la obra ya superó el 25 % de avance, según informó la compañía. Estará en condiciones de operar hacia fines de 2026, con una capacidad inicial de 250.000 barriles diarios, que permitirá alcanzar 500.000 barriles por día en 2030.

Marín destacó que “en primer lugar se logró alinear los compromisos que permitieron el inicio de la construcción el 25 de enero, y posteriormente el proyecto obtuvo un préstamo sindicado de USD 2.000 millones para financiar la construcción de VMOS”.

Proyectos de GNL y diversificación de exportaciones

Además del petróleo, YPF encabeza dos proyectos de Gas Natural Licuado (GNL) en asociación con Shell y la italiana Eni, y participa en un tercero mediante la sociedad Southern Energy, que contempla la construcción de un gasoducto de 48 pulgadas, el mayor del país.

La decisión final de inversión (FID) de los dos primeros proyectos de GNL está prevista para marzo de 2026. La inversión estimada es de USD 25.000 millones en cuatro años, con el objetivo de transformar a la Argentina en un proveedor relevante de gas en los mercados internacionales.

Marín anticipó que, con la expansión de la producción y la infraestructura, YPF se ubicará hacia 2030 en el top 10 mundial de shale y se convertirá en el primer exportador de hidrocarburos de la Argentina.

También proyectó que la compañía, que ya supera en valor de mercado a otras empresas líderes del país, comenzará a pagar dividendos a partir de 2028, consolidando su rol como motor de la economía energética nacional.