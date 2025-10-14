El presidente de YPF, Horacio Marín, confirmó que el proyecto “Argentina LNG”, que la empresa desarrolla junto a la italiana ENI, generará cerca de 50.000 puestos de trabajo directos e indirectos en las provincias de Neuquén y Río Negro. La iniciativa, que busca posicionar al país como exportador de gas natural licuado, contempla una inversión estimada de USD 85.000 millones a lo largo de dos décadas.

En diálogo con Infobae en Vivo, Marín señaló que el plan prevé inicialmente una capacidad de producción de doce millones de toneladas de GNL anuales, aunque podría ampliarse a dieciocho millones si se confirma la participación de Shell. Según sus estimaciones, ese nivel de producción podría traducirse en exportaciones por cerca de USD 300.000 millones para la Argentina.

Final de bandera verde por Manantiales Behr: YPF define quién se queda con su última joya en Chubut

El titular de la petrolera estatal explicó que el acuerdo de ingeniería firmado recientemente con ENI constituye un paso clave antes de la decisión final de inversión. “Apuntamos a iniciar las obras a más tardar a mediados del año próximo, aunque eso dependerá de las negociaciones con los bancos”, indicó. También anticipó que la primera exportación de GNL está prevista para fines de noviembre o diciembre del próximo año.

Marín precisó que el desarrollo implicará una inversión en infraestructura de aproximadamente USD 25.000 millones, de los cuales el 70% será financiado mediante el esquema de project finance. En total, la empresa deberá obtener unos USD 17.500 millones. A eso se suman USD 20.000 millones destinados al desarrollo de pozos hasta 2031, lo que eleva la inversión global a USD 45.000 millones en esa etapa.

Vaca Muerta dará el salto global: YPF y Eni impulsan megaproyecto de GNL con exportaciones por u$s20.000 millones

“El proyecto se ubica entre los más rentables del mundo y representa un cambio estructural para el sector energético argentino”, afirmó el directivo. Además, destacó que el país podría alcanzar exportaciones energéticas superiores a USD 30.000 millones anuales a partir de 2031, con potenciales mercados en Alemania, Japón, Corea, Portugal y España.

Durante la entrevista, Marín subrayó que YPF trabaja en un plan de formación laboral para acompañar la expansión del sector. “La capacitación es clave para alcanzar un nivel de productividad de clase mundial. Tenemos un programa destinado a toda la industria que durará un año y comenzará en marzo”, explicó.

Finalmente, el presidente de la petrolera aclaró que el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, no percibe honorarios como miembro del directorio de YPF. “Renunció antes de asumir. Nunca cobró nada, y eso fue informado en la Asamblea de Accionistas de abril, donde los honorarios fueron aprobados por el 97,4% de los votos”, puntualizó.

CAPSA confirmó que es una de las oferentes por Manantiales Behr y promete inversión desde “el día uno”

El proyecto “Argentina LNG” se perfila como la mayor inversión energética del país y una pieza central en la estrategia de exportación de gas de Vaca Muerta hacia los mercados internacionales, con epicentro en la Patagonia.