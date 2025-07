La reversión del área Restinga Alí, que será aprobada este jueves por la Legislatura provincial, incluye un total de 559 pozos entre instalaciones terrestres (on shore) y marítimas (off shore), en zonas costeras y en aguas someras del Golfo San Jorge, frente al barrio comodorense que lleva el mismo nombre que el área petrolera.

El acuerdo firmado entre YPF y el Gobierno de Chubut contempla que, por 25 millones de dólares, la provincia renunciará a cualquier reclamo presente o futuro contra la operadora por un conjunto de instalaciones identificadas como “a abandonar” o afectadas por pasivos ambientales.

Qué dice el convenio: eximición de abandono para pozos off shore

El artículo 4.1 del convenio, que será tratado por la Legislatura este jueves, establece expresamente:

“En relación con los Pozos Off-shore identificados en el Anexo VI, las Partes acuerdan que, en línea con lo determinado por el Estudio Técnico, YPF no deberá realizar el abandono de los mismos”.

Vaca Muerta tiembla: crece la preocupación por los sismos relacionados con la fractura hidráulica

Este punto alcanza a un total de 84 pozos en el mar, clasificados como “A Abandonar”, que quedarían en su estado actual, sin intervención por parte de la operadora. Esto fue una recomendación técnica, por problemas para identificar las bocas de esos pozos, o por las condiciones actuales de sus circunstancias, que podrían provocar inconvenientes ambientales mayores en caso de modificarse.

También se contemplan otros 250 pozos off shore ya clasificados como ‘abandonados permanentes’, lo que eleva el total de pozos en el mar a 334.

Restinga Alí: ingresó el proyecto para devolver el área a Chubut, con pago de Us$25 millones por 'indemnidad' ambiental

La mayoría de estas perforaciones se realizó entre las décadas del 30 y el 40, cuando aún no regía la Resolución 05/1996 de la Secretaría de Energía de la Nación, que establece las normas técnicas actuales para el abandono seguro de pozos.

Qué se entiende por pasivos ambientales y qué implican

Además de los pozos, el convenio libera a YPF de realizar tareas de remediación sobre pasivos ambientales off shore. Se trata de instalaciones asociadas a la explotación petrolera, como tierras empetroladas o residuos acumulados, que quedaron identificados en el Anexo III del acuerdo.

Acciones, tierras y tensiones: qué negocian Torres y Othar con YPF en Chubut

“YPF no deberá realizar tareas de recomposición, saneamiento y remediación de los mismos”, señala el texto legal.

Este universo incluye unos 60 pozos adicionales (ya contemplados en el total), la mayoría abandonados, aunque también hay algunos inactivos y menos de una decena que se encuentra aún en producción.

¿Qué obtiene YPF a cambio del pago?

El pago de 25 millones de dólares permite cerrar toda posibilidad de reclamo futuro por parte de Chubut respecto de estas instalaciones. La llamada cláusula de indemnidad establece que:

“La provincia nada más tendrá que reclamar a YPF, sus directores, accionistas y sucesores en relación a los pozos off shore, los pozos off shore a abandonar y los pasivos off shore, incluyendo reclamos que pudieran surgir a futuro por nuevas explotaciones llevadas a cabo por terceros”.

Santa Cruz anunció la reactivación de la actividad petrolera en la zona norte de la provincia

La única excepción se daría si se detectaran pasivos ocultos o no relevados, en cuyo caso la responsabilidad sí podría recaer sobre la operadora. Asimismo, si surgieran problemas derivados de la etapa previa a la privatización de YPF en 1991, la provincia podría accionar contra el Estado nacional, según jurisprudencia ya sentada en la materia.

Situación en tierra: pozos abandonados y futuros trabajos sobre 9 pozos

En el área on shore (terrestre), se relevaron 216 pozos. En ese total hay 95 perforaciones que aún no fueron abandonadas y que requerirán trabajos en el futuro. Y otros 121 pozos ya abandonados en forma permanente.

En medio de la tensión entre Milei y los gobernadores, Torres se reunió con Francos y el presidente de YPF

Además, el convenio fija una exigencia concreta: YPF deberá abandonar 9 pozos, de los cuales 2 están ubicados en el mar y 7 en tierra. Aunque no se establece una fecha de inicio, una vez comenzadas las tareas, cada una deberá completarse en un plazo de 90 días, sujeto a la disponibilidad de equipos.

El convenio será debatido en la sesión de este jueves en la Legislatura, donde se anticipa su aprobación, más allá de algunas críticas desde la oposición por la eximición de responsabilidad ambiental.

Queda por ver qué posición asumirá el municipio de Comodoro Rivadavia, que trabaja en un cambio en su normativa ambiental, apuntando precisamente a elevar las exigencias para reparar los pasivos ambientales que quedan asentados en su ejido urbano.