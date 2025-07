YPF Nuclear en Chubut: entusiasmo oficial, dudas técnicas y un plan que aún no se conoce

YPF Nuclear se presentó con el objetivo de liderar la minería de uranio con epicentro en la provincia de Chubut. El miércoles 23, el Gobierno difundió imágenes de la reunión en Puerto Madero entre el gobernador chubutense, Ignacio Torres; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; el presidente de la petrolera, Horacio Marín; y el titular de Nucleoeléctrica, Damián Raidel. Todos celebraron y hasta el propio Javier Milei manifestó su entusiasmo en X con el encuentro y replicó las fotos. Sin embargo, todavía se desconoce cuál es el plan de acción y los detalles del proyecto, mientras que los especialistas advierten que, de prosperar, se trata de una iniciativa a largo plazo.

ADNSUR se comunicó con tres expertos en el tema: Rodolfo Kempf, físico e investigador de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA); Emilio Apud, ex director de YPF y secretario de Energía y Minería durante la presidencia de Mauricio Macri; y Julián Gadano, secretario de Energía Nuclear entre 2015 y 2019 y miembro del Directorio de la Autoridad Regulatoria Nuclear entre 2012 y 2015.

Joe Lewis vendió el aeropuerto de Sierra Grande a capitales de Emiratos Árabes: la relación con la planta de GNL

Los tres coincidieron en el entusiasmo que genera la energía nuclear y en que las condiciones geopolíticas significan un momento oportuno para la Argentina, pero también manifestaron sus reparos, sobre todo en la misma pregunta: ¿Por qué YPF, una empresa hidrocarburífera sin experiencia en uranio, se embarca en este tema?

CONTEXTO INTERNACIONAL ALENTADOR

Los conflictos en los territorios del mundo que exportan uranio y la creciente demanda de este recurso por parte de la industria tecnológica le dan cada vez más valor a este recurso. “La guerra entre la OTAN y Rusia en Ucrania, la inestabilidad en Medio Oriente y el proceso revolucionario que se está dando en países de África que tienen uranio y que sacaron a las patadas a los franceses hacen que otras regiones del mundo se vuelvan interesantes, como Argentina. Y, en particular Chubut, que tiene una concentración de uranio importante”, explicó Kempf.

Trabajó 30 años en YPF y asegura que la salida de la empresa de Chubut abre nuevas oportunidades: "Hay que apuntar todo ahí"

Gadano coincide y le pone números a este contexto. “El uranio ha aumentado mucho de precio porque es muy requerido. Se espera que a fin de la década la demanda anual de uranio para centrales nucleares sea de 60.000 toneladas y hoy se producen solo 48.000. Cuando fui secretario, el uranio estaba US$24 y era inviable. Hoy está US$72 o 73. Es decir, se triplicó su valor”, explicó.

CHUBUT Y LA CONCENTRACIÓN DE URANIO

En Chubut hay conciencia de este contexto. De hecho, en marzo el Ministerio de Hidrocarburos provincial intimó a la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) a que devuelva las minas de uranio que el organismo tiene en concesión en la provincia, incluido Cerro Solo, el mayor yacimiento de uranio en el país. Sin embargo, con YPF Nuclear parece abrirse una posibilidad diferente a la esperada.

Una reconocida empresa petrolera despidió a más de 200 trabajadores y hay incertidumbre sobre su futuro

Luego de la reunión en Puerto Madero, Torres se refirió a la “oportunidad histórica” que representa el anuncio. Y volvió sobre la Comisión Nacional de Energía Atómica: “El problema que tenemos es que YPF no es dueño de Cerro Solo. La CNEA es la dueña y, entonces, lo que están haciendo es tratar de conformar una UTE para que YPF pueda hacerse cargo”, explicó.

Una UTE es una Unión Transitoria de Empresas. Se trata de una figura legal que permite que dos o más compañías se puedan unir de manera temporal para llevar adelante un proyecto específico. En esa posible amalgama, Chubut no se quiere quedar afuera: con los números que proyecta el uranio, las regalías son más que atractivas para la provincia.

Marín confirmó que YPF se retirará de Chubut y de todas las áreas maduras para invertir solo en Vaca Muerta

ENTUSIASMO DE LAS AUTORIDADES

Raidel, que acaba de renunciar como jefe de asesores de Milei, pero que continúa al frente de Nucleoeléctrica, es la persona del Gobierno más entusiasmada con el uranio y la energía nuclear. De hecho, en 2024 presentó junto al presidente el Plan Nuclear Argentina, que tiene la ambiciosa meta de transformar la matriz del país con la energía atómica.

Con esa misma visión y como parte de la agenda 2030 de YPF se anunció YPF Nuclear. En una entrevista con Radio Nihuil, Marín aseguró que “la energía nuclear es clave por su densidad energética” y adelantó que el plan contempla la instalación de reactores modulares de unos 300 megavatios para abastecer distintos data centers. Un gigante petrolero planea despedir al 20% de sus trabajadores como parte de un ajuste de costos

“Estamos empezando a trabajar con el gobernador de Chubut. Pensamos en el futuro de YPF más allá del hidrocarburo”, agregó Marín. Según informó, hasta el 2031 el foco de la compañía continuará en la explotación de hidrocarburos, pero luego se pretende que la compañía sostenga su crecimiento a través de energías renovables y nucleares.

LAS DUDAS DE LOS EXPERTOS SOBRE YPF

En las declaraciones de Marín, de hecho, radican las principales dudas de los expertos. Desde distintos puntos de vista, los tres especialistas consultados manifestaron sus dudas con respecto al rol de la compañía: Kempf considera que el anuncio grandilocuente solo sirve para que la firma pueda “abrir una nueva góndola” para cotizar en bolsa; Gadano se preguntó sobre cómo se creará una estructura íntegra desde cero para que la firma dé el salto de los hidrocarburos al uranio; y Apud insistió en que YPF debería concentrarse en los yacimientos no convencionales como Vaca Muerta en lugar de “lanzarse a nuevas aventuras”.

¿Por qué se van las multinacionales de Vaca Muerta y cómo se reconfigura el sector?

“En la posibilidad de explotación de un recurso mineral, cualquiera sea, hay un juego en las bolsas. YPF nuclear te permite ese juego y creo que acá se va a ver lo único que sabe hacer este gobierno: timba financiera porque un momento oportuno por el alza de los precios y este anuncio te permite armar otra unidad de negocios para sumar accionistas”, reflexionó Kempf.

El experto insiste en que el uranio puede ser una buena oportunidad para la Argentina y para Chubut, pero desconfía del modelo propuesto por el gobierno de Milei. Además, subraya el espíritu privatizador de la gestión libertaria. “No parece que se quieran poner en valor los minerales argentinos, sino que se los entregan a YPF, que es controlada en parte por Black Rock”, agregó.

Caída nocturna de la demanda: los números por los que YPF baja el precio de la nafta en la madrugada

Los argumentos de Apud para explicar por qué le genera “reparos” el anuncio son diferentes. El ex secretario de energía subrayó que celebra que la Argentina “tenga la intención de aprovechar una experiencia nuclear que ya tiene más de 70 años”, pero no ve conveniente que sea YPF el mejor actor para encarar el proyecto. “En vez de seguir ampliándose y creando nuevas unidades de negocios, la compañía se tiene que achicar y dedicarse a explotar los yacimientos no convencionales como Vaca Muerta”, sostuvo.

Apud habló de un “enamoramiento” con el uranio y defendió el camino que tomó YPF en el último tiempo, que decidió desprenderse de todos los pozos convencionales. “Eso, por supuesto, generó escozor y problemas en las autoridades provinciales. Entonces ahora vienen y dicen ‘’vamos a hacer energía nuclear en Chubut y no sé cuántas macanas más. Pero hay que hacer bien los números. Si yo estuviera al mando, me dedicaría al petróleo y gas para exportación, que es lo que nos va a dar divisas. Meternos en aventuras nucleares en las que, con suerte, vamos a tener un reactor para vender recién en 7 u 8 años me parece un error”, agregó.

Un gigante petrolero se va de Vaca Muerta: la empresa pone en venta sus activos

En el medio de estas posiciones parece estar la de Gadano, que tiene una buena valoración de la gestión actual de YPF, sobre todo en Vaca Muerta, y que también celebra la iniciativa del gobernador Torres de impulsar el uranio en la provincia. Sin embargo, también manifestó dudas sobre la diversificación de la petrolera.

“Las empresas se tienen que focalizar en lo que en inglés se denomina ‘core business’”, aseguró y agregó: “No digo que no se pueda, pero tiene que armar toda una división desde cero, reclutar gente y eso no se hace de un día para el otro. YPF no solo no hace uranio, no hace minería directamente”.

Una petrolera patagónica afronta juicios por más de $1000 millones por despedir a trabajadores con certificado médico

Además de las dificultades que ve en diversificación, Gadano defendió la participación de las empresas privadas en este tipo de emprendimientos. “Creo que el Estado debe generar los incentivos y los marcos para que se pueda hacer minería de manera responsable, pero que no es un buen empresario. En uranio hay muchas empresas que lo pueden hacer muy bien. Tenés el caso de Río Negro, Blue Sky trabaja en un yacimiento que no es tan grande como Cerro Solo. Es una empresa canadiense que se acaba de asociar con Corporación América y les va muy bien”.

A partir de septiembre, Vaca Muerta podrá abastecer de gas a siete provincias del norte argentino

Más allá de sus dudas, Gadano fue el más cauto a la hora de cuestionar el gran anuncio de YPF Nuclear y espera que se conozcan más detalles del plan a seguir. Por ahora, las autoridades nacionales y provinciales no ofrecieron mayores detalles.