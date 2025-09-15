La petrolera YPF negocia el ingreso de ExxonMobil al proyecto Argentina LNG, la iniciativa de gas natural licuado que se desarrollará en la costa de Río Negro. De concretarse, la mayor compañía estadounidense se convertiría en uno de los compradores de volúmenes de gas argentino a exportar desde 2027, cuando se prevé el inicio de la primera etapa.

El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, confirmó en la conferencia Gastech 2025 en Milán que la inversión global del proyecto alcanzará los US$ 50.000 millones, de los cuales la mitad corresponderán a infraestructura y la otra mitad a upstream. “Son entre 2.000 y 2.500 millones de dólares por año en upstream para sostener la venta de los barcos”, afirmó.

Las fases dos y tres se realizarán en sociedad con la italiana Eni y la angloholandesa Shell. Eni prevé una decisión final de inversión en el primer trimestre de 2026. Cada fase incluye la instalación de buques licuefactores de seis millones de toneladas de capacidad anual. En total, YPF estima exportar entre 24 y 30 millones de toneladas de GNL por año desde 2031.

Cuáles son los actores en juego por Manantiales Behr, la última joya dorada de YPF en Chubut

Nuevo oleoducto de exportación

Además, la compañía evalúa la construcción de un nuevo oleoducto para transportar petróleo desde Vaca Muerta. Según fuentes de la empresa citadas por EconoJournal, el ducto tendría una capacidad mínima de 110.000 barriles diarios, superior al Oleoducto Trasandino (OTASA) que conecta Argentina con Chile.

Este proyecto busca ampliar la capacidad de evacuación de crudo, en paralelo al avance del Oleoducto Vaca Muerta Sur, actualmente en construcción hacia Punta Colorada, en Río Negro.

Planta de líquidos y fraccionamiento

El plan Argentina LNG contempla también la separación de líquidos asociados al gas de la ventana húmeda de Vaca Muerta. La iniciativa prevé una inversión de US$ 6.000 millones en una planta de separación, un poliducto y una planta fraccionadora en Bahía Blanca. El objetivo es obtener gas seco apto para su licuefacción y monetizar líquidos como propano, butano y etano.

Aumentarán los precios de los biocombustibles: cómo impactará en la nafta y el gasoil desde octubre

La etapa inicial del proyecto estará a cargo del consorcio Southern Energy, que instalará una terminal flotante en Punta Colorada. La construcción del gasoducto dedicado para abastecer esa planta comenzará en abril de 2026, con una capacidad inicial de 75 millones de metros cúbicos diarios.

En el marco de Gastech, Marín explicó que la contratación de los buques licuefactores se hará de manera directa con la empresa china Wison, lo que permitirá acortar plazos en más de un año. “El propósito de YPF es liderar a la industria para romper el cuello de botella y exportar”, sostuvo el directivo.